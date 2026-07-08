Alerta en México: Onda Tropical 17 Azotará con Granizo y Lluvias Intensas 15 Estados | Lista

El avance de la onda tropical 17 causará tormentas, descargas eléctricas y granizadas en gran parte del país, incluido el Valle de México

Onda Tropical 17 Azotará con Granizo y Lluvias Intensas 15 Estados. Foto: CuartoscuroOnda Tropical 17 Azotará con Granizo y Lluvias Intensas 15 Estados. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención México! La onda tropical 17 trae lluvias intensas y granizo a 15 estados, incluyendo el Valle de México. Mantente informado y toma precauciones para evitar riesgos.

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