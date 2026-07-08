Alerta en México: Onda Tropical 17 Azotará con Granizo y Lluvias Intensas 15 Estados | Lista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el desplazamiento de la onda tropical número 17, la cual mantendrá condiciones severas con lluvias fuertes a intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en al menos 15 estados del país, incluyendo el Valle de México.

De acuerdo con el organismo, la combinación de la onda tropical con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas generará tormentas en gran parte del territorio nacional. En contraste, la onda tropical 16 se desplazará hacia el oeste, dejando de afectar al país al concluir el periodo de pronóstico.

Las autoridades advierten que las precipitaciones pluviales intensas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las fuertes rachas de viento previstas tienen el potencial de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante este panorama, se exhorta a la población de las entidades afectadas a extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informada a través de las indicaciones oficiales de Protección Civil para prevenir riesgos mayores durante las próximas horas.

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