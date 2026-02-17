Se Derrumba Barda en Escuela Privada de Santa Fe tras Lluvias

Una parte de la barda perimetral de un plantel educativo privado colapsó tras las lluvias en la zona de Santa Fe, en Baja California. El incidente fue reportado por vecinos a Protección Civil Municipal, quienes alertaron sobre la caída de la estructura ubicada sobre el bulevar El Rosario. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del derrumbe.

De acuerdo con la información disponible, el colapso ocurrió después de las precipitaciones registradas recientemente en el área. Fueron residentes cercanos quienes notificaron a las autoridades municipales para que se realizara la inspección correspondiente y se evaluara la situación en el inmueble afectado.

El plantel educativo se encuentra en la zona de Santa Fe, un sector donde en días recientes se han presentado lluvias. La estructura que cedió forma parte del perímetro que delimita las instalaciones de la escuela privada.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del derrumbe.

Hasta ahora, no se han informado resultados de la revisión técnica que permita determinar con precisión las causas que provocaron el colapso de la barda. Las autoridades competentes continúan con el proceso de inspección para establecer las condiciones en que se encontraba la construcción.

Mientras se espera el resultado de la evaluación, el reporte permanece bajo seguimiento por parte de las instancias municipales. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alejados del sitio hasta confirmar que la zona no cederá nuevamente y evitar algún accidente.

Información de Carolina Vázquez | N+

