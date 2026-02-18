Detienen a Hombre con Droga Afuera de Presunto Bar Clandestino en Zona Río de Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a una persona en posesión de diversas sustancias con características de droga durante un recorrido de vigilancia preventiva en la colonia Zona Urbana Río.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron cuando agentes patrullaban el área y, al exterior de un supuesto bar clandestino, abordaron a un individuo por una falta al Bando de Policía y Gobierno.

Al notar la presencia de la unidad policial, el sujeto arrojó una bolsa color negro e intentó huir del lugar, por lo que fue intervenido por los oficiales.

Localizan diversas sustancias

Tras inspeccionar la bolsa abandonada, los agentes localizaron 37 cigarrillos con polvo blanco fino con características similares a la cocaína, 37 cigarrillos con hierba verde y seca con características de marihuana, 12 envoltorios con sustancia granulada con características de “cristal” y siete envoltorios adicionales con sustancia con características de cocaína.

La persona fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Mantendrán vigilancia en la zona

Autoridades señalaron que en el área se han registrado diversos incidentes relacionados con personas lesionadas y decesos por arma de fuego, presuntamente vinculados a la venta de droga, por lo que se mantendrá presencia preventiva y operativa en la zona.

APG