Gobierno de Mexicali Aclara que No Organiza Evento “Therian” Difundido en Redes
N+
Autoridades señalaron que toda actividad oficial se difunde únicamente en plataformas institucionales verificadas
COMPARTE:
El Ayuntamiento de Mexicali emitió un aviso importante para aclarar que no organiza ningún evento relacionado con la temática “therian”, luego de que en redes sociales comenzara a difundirse una invitación que atribuía dicha actividad al Gobierno Municipal.
A través de un comunicado oficial, la autoridad municipal informó que la información que circula es falsa y no corresponde a ninguna actividad promovida por el Ayuntamiento.
Te podría interesar: Incendio Consume 2 Mil Llantas en Yonke de la Carretera Santa Isabel en Mexicali
Piden verificar en canales oficiales
El Gobierno de Mexicali reiteró que todas sus actividades, convocatorias y eventos se difunden exclusivamente mediante sus plataformas y páginas oficiales, por lo que exhortó a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla.
La aclaración surge tras la circulación de una imagen que promovía un supuesto “Mega Evento Therian” en la ciudad, utilizando elementos gráficos que hacían referencia a dependencias municipales.
Autoridades municipales pidieron a la población mantenerse informada a través de medios oficiales para evitar la desinformación.
Historias recomendadas:
- Vecinos Denuncian Inundaciones Constantes en Vialidades de Ensenada; Exigen Solución
- Buscan Llegar a 200 Mil Pesos para Comprar Dron para Búsqueda de Desaparecidos en BC
- Se Derrumba Barda en Escuela Privada de Santa Fe tras Lluvias
Información Kitzia Flores
APG