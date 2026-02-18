Gobierno de Mexicali Aclara que No Organiza Evento “Therian” Difundido en Redes

El Ayuntamiento de Mexicali emitió un aviso importante para aclarar que no organiza ningún evento relacionado con la temática “therian”, luego de que en redes sociales comenzara a difundirse una invitación que atribuía dicha actividad al Gobierno Municipal.

A través de un comunicado oficial, la autoridad municipal informó que la información que circula es falsa y no corresponde a ninguna actividad promovida por el Ayuntamiento.

Piden verificar en canales oficiales

El Gobierno de Mexicali reiteró que todas sus actividades, convocatorias y eventos se difunden exclusivamente mediante sus plataformas y páginas oficiales, por lo que exhortó a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla.

La aclaración surge tras la circulación de una imagen que promovía un supuesto “Mega Evento Therian” en la ciudad, utilizando elementos gráficos que hacían referencia a dependencias municipales.

Autoridades municipales pidieron a la población mantenerse informada a través de medios oficiales para evitar la desinformación.

Información Kitzia Flores

APG