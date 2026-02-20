Localizan Sin Vida a Hombre Arrastrado por la Corriente en El Tecolote, Tijuana

Concluyó la búsqueda del hombre de 37 años que durante la noche del jueves fue arrastrado por la corriente en la avenida Padre Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia Tecolote.

Elementos del Cuerpo de Bomberos confirmaron la localización del cuerpo la mañana de este viernes en un arroyo ubicado a un costado del cañón Tecolote.

Fue arrastrado hasta quedar atorado entre ramas

De acuerdo con el director de Bomberos, la víctima fue arrastrada entre 800 y 900 metros hasta quedar atorada entre ramas frente a un domicilio, desde donde vecinos reportaron el hallazgo a las autoridades.

Las labores de búsqueda requirieron la participación de 56 elementos de distintas corporaciones. Durante la noche del jueves se realizaron recorridos por aproximadamente tres horas; posteriormente, este viernes a las 9:00 de la mañana se reanudó el operativo con apoyo aéreo y después por tierra, logrando ubicar el cuerpo minutos más tarde.

Suman dos fallecimientos por las lluvias

Con este caso, suman dos muertes relacionadas con las lluvias recientes en Tijuana. La primera se registró la mañana del martes 17 de febrero en la colonia IMAQ, donde un hombre perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente y posteriormente localizado en la calle Baja Maquiladora.

Según información oficial, peritos realizaron la inspección del cuerpo y no encontraron huellas de violencia, por lo que el fallecimiento fue asociado presuntamente a las condiciones generadas por las intensas precipitaciones que han afectado la ciudad.

