Reportan el Primer Fallecimiento por las Lluvias en Tijuana; fue Arrastrado por la Corriente

Las fuertes lluvias registradas en Tijuana, Baja California, cobraron la vida de un hombre que fue arrastrado por la corriente y posteriormente localizado en la calle Baja Maquiladora, en la colonia IMAQ. El hecho ocurrió durante la mañana del pasado martes, en el contexto del tercer día consecutivo de precipitaciones en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, elementos de investigación realizaron la inspección ocular del cuerpo y no encontraron huellas ni signos de violencia, por lo que se menciona que presuntamente el fallecimiento estuvo relacionado con las condiciones generadas por la lluvia. La víctima fue localizada tras ser arrastrada por la corriente derivada de las intensas precipitaciones.

Hasta el momento ha caído una pulgada y media de lluvia en Tijuana.

Las lluvias continuaron durante la madrugada y la mañana del miércoles, manteniendo condiciones adversas en distintos puntos de la ciudad. El fenómeno meteorológico ha generado diversos reportes de afectaciones urbanas y riesgos para la población.

En el transcurso de estos días se han registrado postes caídos, encharcamientos, inundaciones en viviendas y cortocircuitos, como parte de los daños acumulados por las precipitaciones. De acuerdo con el director de Protección Civil, del lunes hasta la tarde del miércoles ha caído alrededor de una pulgada y media de lluvia en Tijuana.

¿Cuáles son las condiciones climáticas para el día jueves 19 de febrero?

Entre los reportes más relevantes también se encuentra el colapso de dos bardas: una en una escuela primaria en Santa Fe y otra en una secundaria en la colonia Genaro Vázquez. Estos incidentes se suman a las afectaciones estructurales derivadas del temporal.

Para el jueves 19 se prevé un 40 por ciento de probabilidad de lloviznas y chubascos, mientras que durante el fin de semana se espera que concluya el frente frío número 35 en la ciudad. Las condiciones climáticas han sido persistentes desde inicios de semana.

Información de Atenas Gómez | N+

RCP