Vinculan a Dos Policías por Presunto Encubrimiento en Caso de Abuso en Taquería de Mexicali

Dos agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, identificadas como Itzel “N” y Liliana “N”, fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento por favorecimiento, al no haber detenido a Saúl “N”, señalado por el presunto abuso de una menor de 15 años en febrero de 2025 en el caso de la taquería en Mexicali. La audiencia de continuación de vinculación se llevó a cabo el pasado martes.

Con esta resolución, ya suman cuatro policías procesados por presuntas omisiones en la captura del imputado. El caso se desprende del proceso penal contra Saúl “N”, quien fue extraditado y actualmente enfrenta prisión preventiva en Baja California por el presunto delito de violación en agravio de una adolescente que laboraba en el establecimiento.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, existían elementos para considerar que las agentes debieron realizar la detención del señalado, aun cuando este ingresó a un domicilio. La autoridad sostiene que esa circunstancia no eximía su obligación de actuar conforme a sus atribuciones.

¿Por qué están siendo vinculadas a proceso las dos agentes?

La vinculación a proceso implica que un juez encontró datos suficientes para continuar la investigación en su contra por los delitos mencionados. El señalamiento central radica en que las agentes no concretaron la detención en el momento en que tuvieron la oportunidad de hacerlo.

Por su parte, Antonio Navarrete, presidente de la Fraternidad Policíaca de Mexicali, manifestó su desacuerdo con la resolución judicial. Indicó que la defensa considera que la decisión pudo estar influenciada por presión social derivada del caso.

Navarrete argumentó que ingresar al domicilio sin una orden judicial también habría implicado posibles responsabilidades legales por allanamiento, lo que colocaba a las agentes en una situación jurídica compleja al momento de los hechos.

El proceso contra las oficiales se suma al procedimiento penal que enfrenta Saúl “N”, cuyo caso generó atención pública desde febrero de 2025. Mientras el imputado permanece en prisión preventiva tras su extradición, la autoridad judicial determinará la responsabilidad de las agentes en las etapas subsecuentes del proceso.

