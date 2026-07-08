Piden Ayuda para Localizar a Familia Desaparecida en Salamanca, Guanajuato

En Salamanca, Guanajuato, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas intensifican las jornadas para localizar a tres integrantes de una familia que fueron vistos por última vez desde el 18 de junio de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de dos hermanas y el esposo de una de ellas, con quienes sus seres queridos perdieron contacto desde esa fecha.

Según los primeros reportes, las tres personas se encontraban en su vivienda ubicada en la calle Queréndaro de la colonia Éfren Capiz, cuando presuntamente fueron privadas de su libertad.

Una vez que se dieron a conocer los hechos, se informó a la Policía Municipal de Salamanca, con la finalidad de comenzar con las investigaciones para dar con su paradero; no hubo personas detenidas. Asimismo, se realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para emitir las fichas de búsqueda.

¿Qué se sabe de la familia desaparecida en Salamanca, Guanajuato?

Los seres queridos de los tres integrantes de la familia, pidieron ayuda al Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, con la finalidad de encontrar apoyo para llevar a cabo jornadas de búsqueda y otras tareas que puedan ser clave para localizar a:

Brisa Johana Flores Luna, de 22 años

Wendy Ángela Ruiz Luna, de 26 años

José Miguel Rodríguez Rodríguez, de 29 años

Hasta el momento, los familiares de las personas desaparecidas aseguran que no tienen avances concretos en las investigaciones, debido a que las autoridades no tienen alguna pista que ayude a encontrarlos.

Por esta razón, piden ayuda a la ciudadanía en la difusión de las fichas de búsqueda, ya que la información plasmada en esos documentos es clave para lograr que Brisa Johana, Wendy Ángela y José Miguel, regresen a casa.

Las fichas de identidad brindan las siguientes características físicas de los desaparecidos:

Brisa Johana Flores Luna

Señas particulares y tatuajes:

Varios personajes de anime.

El apellido "FLORES".

El nombre "JONATHAN".

Una carta de la baraja, entre otros (no se recuerdan las figuras exactas ni la ubicación de todos ellos).

Arete en la fosa nasal izquierda.

Rasgos físicos: Complexión delgada, estatura de 1.60 mts., tez morena clara, ojos café oscuro medianos y cabello negro, largo y lacio.

Wendy Ángela Ruiz Luna

Señas particulares y tatuajes:

Atrapasueños en la parte interna del brazo izquierdo.

Una rosa en el pecho, a la altura del hombro.

Un ave en tinta negra en la espalda.

Los nombres "ALISON" y "CAMILA" en el abdomen.

Cicatriz en la frente del lado derecho (aprox. 1 cm).

Cicatriz quirúrgica en la mano izquierda.

Cicatriz en la rodilla derecha (aprox. 10 cm).

Cicatriz en el abdomen.

Usa extensión de cabello.

Rasgos físicos: Complexión robusta, estatura de 1.60 m, tez morena clara, ojos negros medianos y cabello negro, largo y lacio.

José Miguel Rodríguez Rodríguez

Señas particulares y tatuajes:

Tatuaje en el interior del brazo derecho con el nombre "JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ".

La letra "D" en el costado derecho, a la altura de la pelvis.

Rasgos físicos: Complexión delgada, estatura de 1.70 m, tez blanca, ojos café claro medianos y cabello castaño claro, corto y lacio.

EPP