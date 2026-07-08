Tortuga es Hallada sin Vida en Playa de Boca del Río; Se Investigan las Causas de su Muerte

Durante la tarde-noche de este martes siete de julio fue reportado el hallazgo de un ejemplar marino sin vida en una playa del municipio de Boca del Río, Veracruz, por lo que autoridades arribaron al sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, el ejemplar hallado corresponde a una tortuga de la cual hasta este momento no se han dado a conocer mayores detalles, por lo que la especie a la cual pertenece aún no ha sido informada.

La tortuga fue encontrada sin vida y en un aparente estado de descomposición en las inmediaciones de la playa Mocambo, perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz. El hallazgo se dio la noche-noche de este martes cuando el ejemplar fue visto en la arena justo detrás de una plaza comercial.

Al lugar donde fue reportado el hallazgo arribaron elementos de Protección Civil Municipal (PC), quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento de la zona para realizar las acciones de investigación y de esta manera determinar si es posible conocer la causa de su muerte y posteriormente proceder con la sepultura de la especie marina.

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