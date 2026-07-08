Tortuga es Hallada sin Vida en Playa de Boca del Río; Se Investigan las Causas de su Muerte

Una tortuga fue encontrada sin vida en una playa de Boca del Río. Elementos de Protección Civil arribaron al sitio y acordonaron la zona del hallazgo.

Tortuga es Hallada sin Vida en Playa de Boca del Río; Se Investigan las Causas de su MuerteFoto: Google Maps

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En Boca del Río, una tortuga fue encontrada muerta en la playa. Protección Civil acordonó la zona para investigar. Infórmate aquí.

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