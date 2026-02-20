Dos Trabajadores Resultan Heridos de Cara y Manos tras Explosión de Mina de Gas en Tijuana

Dos trabajadores de una compañía de gas resultaron lesionados en manos y rostro tras la explosión de una mina de gas registrada la tarde de este viernes 20 de febrero en la colonia Guadalupe Victoria, en Tijuana. El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde sobre la calle Adolfo López Mateos, donde ambos empleados se encontraban realizando labores relacionadas con su actividad.

De acuerdo con la información disponible, la explosión se produjo de manera repentina, provocando que los dos trabajadores sufrieran heridas visibles principalmente en las manos y en la cara. Tras el incidente, se solicitó apoyo para atender la emergencia en el sitio.

El hecho generó movilización para brindar auxilio a los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital con el fin de recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se han detallado oficialmente las condiciones específicas de salud en las que se encuentran, más allá de que presentaban lesiones derivadas de la explosión.

Los dos trabajadores fueron trasladados al hospital para su revisión médica.

La detonación de la mina de gas ocurrió en plena vía pública, en una zona habitacional de la colonia Guadalupe Victoria, lo que generó preocupación entre vecinos del área. Sin embargo, la información difundida se ha centrado en el estado de los trabajadores y en su traslado oportuno a un centro médico.

Las causas que originaron la explosión no fueron dadas a conocer por las autoridades correspondientes. Tampoco se precisó si existían trabajos previos en la zona que pudieran estar relacionados con el incidente, por lo que se mantiene sin aclarar el motivo específico que provocó la detonación.

El caso quedó registrado como un accidente laboral ocurrido durante la tarde en la calle Adolfo López Mateos, en Tijuana, donde dos empleados de una compañía de gas resultaron heridos tras la explosión de una mina de gas y fueron hospitalizados para su valoración y tratamiento médico.

Historias recomendadas:

Información de Carolina Vázquez | N+

RCP