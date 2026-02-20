Rescata Marina a Persona Atrapada tras Subir la Marea en Puerto de Ensenada

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Segunda Zona Naval, informó que ayer personal naval realizó el rescate de una persona que se encontraba extraviada en inmediaciones de la dársena del puerto de Ensenada, Baja California. La intervención se efectuó luego de que la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Ensenada recibiera una alerta sobre la situación.

De acuerdo con la información oficial, el aviso fue emitido por la Unidad de Protección Portuaria de Ensenada, que reportó la presencia de una persona en una zona cercana al puerto que quedó obstruida a causa del aumento de la marea. Tras recibir el reporte, se activaron los protocolos correspondientes para atender la emergencia.

La Marina rescató a un hombre tras quedar atrapado por subir el nivel del mar.

Ante el riesgo que representaba la subida del nivel del mar en el área señalada, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación para ayudar al hombre. La unidad se dirigió al punto indicado con el objetivo de localizar y auxiliar a la persona que permanecía en el sitio.

Una vez en el área, el personal naval procedió a salvaguardar la integridad de la persona extraviada y la trasladó a puerto seguro. La movilización se realizó desde la dársena del puerto de Ensenada, donde la marea había dificultado la salida del lugar por medios propios.

Al arribar a las instalaciones del Mando Naval, personal de sanidad naval brindó valoración médica a la persona rescatada. Según el reporte, se encontraba en buen estado de salud tras la revisión realizada por el equipo médico.

Posteriormente, la persona se retiró por sus propios medios, sin que se informaran complicaciones adicionales derivadas del incidente. La autoridad naval no detalló más datos sobre su identidad.

Información de Patricia Lafarga | N+

RCP