Identifican Cuerpo Hallado en Ejido Puebla, Mexicali: Es el Segundo Feminicidio de 2026 en BC

Como Adriana, de 41 años de edad, fue identificada la mujer localizada sin vida la madrugada del 1 de marzo en las inmediaciones de un plantel escolar ubicado en el ejido Puebla, en Mexicali.

El hallazgo ocurrió sobre un camino de terracería, donde el cuerpo presentaba visibles manchas hemáticas. La Fiscalía General del Estado informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con el fiscal especializado en Delitos contra la Vida, Miguel Ángel Gaxiola, la víctima era vecina del Valle de Puebla y ya se estableció contacto con la familia para fortalecer las líneas de investigación.

Te podría interesar: Policías de Tijuana Son Atacados a Balazos al Intentar Detener a Acusado de Violencia Familiar

Presumen que fue privada de la vida en otro sitio

Las autoridades informaron que la mujer presentaba múltiples heridas en cuello, tórax y abdomen, sin que se detectaran otro tipo de lesiones.

Por la gravedad y cantidad de las agresiones, se presume que Adriana fue privada de la vida en un lugar distinto y posteriormente trasladada para abandonar el cuerpo en la vía pública.

Aunque no existía una denuncia formal por desaparición, la familia perdió contacto con ella horas antes y comenzó a buscarla durante la madrugada.

La Fiscalía estatal continúa trabajando con los allegados de la víctima para integrar información que permita esclarecer el feminicidio y dar con los responsables.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG