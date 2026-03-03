Menor es Atropellado en la Línea Internacional de San Ysidro-Tijuana; Esto Pasó

Un menor de edad resultó lesionado la tarde del pasado lunes 2 de marzo tras ser atropellado en los carriles de la línea internacional de San Ysidro con Tijuana. El reporte fue realizado alrededor de las tres de la tarde, cuando testigos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un niño tendido sobre el pavimento con lesiones visibles en esa zona fronteriza.

De acuerdo con la información disponible, al momento del incidente el menor se encontraba en compañía de su madre, quien estaba presente en el lugar cuando arribaron las autoridades. Fueron personas que se encontraban en el sitio quienes solicitaron apoyo al percatarse de la situación y del estado en que se encontraba el niño.

Un menor fue atropellado en el cruce internacional de San Ysidro.

El hecho ocurrió en los carriles de cruce internacional, un área de constante flujo vehicular entre ambos países. Tras el aviso, se activaron los protocolos correspondientes para brindar atención al menor y evaluar su condición física en el lugar de los hechos.

Posteriormente, el niño fue trasladado al Hospital General de Tijuana para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su estado de salud actual.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropellamiento no han sido precisadas. Las autoridades indicaron que se mantienen en proceso de investigación para esclarecer cómo se registró el incidente en esa zona de tránsito internacional.

Información de Miguel Martínez | N+

