Detienen a Exmilitar por Presuntamente Intentar Prenderle Fuego a Autos en Empresa Pesquera

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada detuvieron a un hombre identificado como Virgilio “N”, señalado por su probable responsabilidad en daños a propiedad ajena e intento de incendio, tras un reporte ciudadano realizado la tarde del 2 de marzo en un parque industrial ubicado en la zona de Manchuria, en la delegación El Sauzal.

De acuerdo con la información proporcionada, trabajadores del lugar señalaron que el individuo ingresó al área de estacionamiento y presuntamente quebró el vidrio posterior de dos vehículos. Tras los daños, habría rociado un líquido contenido en una botella de plástico con la intención de prender fuego a las unidades.

El reporte al 911 también indicaba que presuntamente el sujeto lanzó bombas molotov contra los automóviles estacionados en la empresa de productos pesqueros, ubicada en la calle Tercer de Fondeport, en El Sauzal de Rodríguez. Policías municipales arribaron al sitio y localizaron a un hombre que coincidía con las características señaladas.

El hombre fue detenido en el sitio sin camisa y en flagrancia.

Al llegar, los agentes observaron a un masculino sin camisa y con pantalón de mezclilla azul, quien se encontraba asegurado por ciudadanos tras una detención en flagrancia. Según los testimonios recabados, fue interceptado por empleados cuando intentaba incendiar los vehículos, evitando que el fuego se propagara.

Durante la intervención, el individuo se identificó como Virgilio “N”, de entre 32 y 34 años de edad, señalado además como ex militar y ex integrante de la Guardia Nacional en los últimos tres años en Guanajuato. También se informó que el pasado 29 de enero había sido detenido por posesión de drogas.

En el sitio se contó con apoyo de personal de la Secretaría de Marina para el resguardo perimetral, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California procesaron la escena, realizaron la recolección de indicios y asumieron la conducción de la investigación.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía, instancia que determinará su situación jurídica por los probables delitos de daños a propiedad ajena e intento de incendio, luego de los hechos registrados en el parque industrial de El Sauzal.

