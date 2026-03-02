Mujer Denuncia a su Hijo por Estar Armado en Ensenada; Amenazó con Salir a Agredir Personas

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada arrestaron a César “N”, de 20 años de edad, por el probable delito de portación de arma prohibida, tras un reporte ciudadano realizado al 911 durante la madrugada del 1 de marzo en la colonia Villas del Sol, en Ensenada, Baja California. La intervención se derivó de una denuncia que alertaba sobre una persona agresiva que presuntamente portaba un cuchillo, lo que motivó la movilización policial para prevenir un posible hecho violento.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 00:45 horas los agentes realizaban un recorrido de vigilancia cuando fueron notificados por el radio sobre la situación. Los oficiales acudieron a la intersección de las calles Ángel de la Guarda y San Valentín, donde se reportaba la presencia del joven en actitud alterada.

Mujer denuncia a su hijo por amenazar con salir a la calle para agredir personas con un cuchillo en Ensenada.

Al llegar al sitio, una mujer que se identificó como la reportante señaló que su hijo, César “N”, había arribado al domicilio comportándose de manera agresiva y sosteniendo un cuchillo en la mano. Según su testimonio, presuntamente el joven manifestó su intención de salir para agredir a otras personas, lo que generó preocupación por el riesgo que pudiera representar.

Ante ese señalamiento, los oficiales procedieron a realizar una inspección preventiva en el lugar. Durante la revisión, localizaron en el calcetín izquierdo del joven un cuchillo de cocina con mango de plástico y hoja metálica con terminación en punta, de aproximadamente 20 centímetros de longitud.

Tras el hallazgo del arma blanca, los agentes le colocaron los candados de manos y le dieron lectura de los derechos que le asisten como persona detenida. Posteriormente fue trasladado a la comandancia central ubicada en la calle Novena y Espinoza, en la colonia Obrera, para continuar con el procedimiento correspondiente.

En las instalaciones policiales se le practicó la certificación médica y, una vez concluidas las diligencias iniciales, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California para la investigación y determinación legal conducente por el probable delito de portación de arma prohibida.

