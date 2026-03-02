Detienen a Hombre con Subametralladora Durante Patrullaje en La Rinconada, Tijuana

Un sujeto fue detenido por agentes de la Policía Municipal tras ser sorprendido en posesión de una subametralladora durante un recorrido de vigilancia en la colonia La Rinconada, en Tijuana.

La intervención se realizó sobre la calle Abetos, cuando oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detectaron una vagoneta Jeep Cherokee gris cuyo conductor no portaba el cinturón de seguridad, lo que derivó en una infracción al Reglamento de Tránsito.

Al solicitar la documentación, los agentes observaron entre la pierna del conductor y el asiento lo que parecía ser el cañón de un arma de fuego, por lo que le indicaron descender del vehículo para una inspección preventiva.

Aseguran subametralladora calibre 9 milímetros

Durante la revisión se confirmó que el hombre portaba una subametralladora calibre 9 milímetros abastecida con un cargador que contenía cinco cartuchos útiles.

El detenido fue identificado como Mauricio Julián “N”, quien fue informado del motivo de su arresto y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

La SSPCM reiteró que continuará reforzando los patrullajes preventivos en distintos puntos de la ciudad para salvaguardar la seguridad de la población.

