Vinculan a Proceso a Presunto Homicida de Chofer de Transporte de Personal en Mexicali

A casi tres semanas del ataque armado que provocó la muerte de un conductor de transporte de personal en la zona oriente de Mexicali, se obtuvo la vinculación a proceso de Moisés “N”, señalado como presunto responsable de homicidio calificado y lesiones calificadas con ventaja.

Conflicto personal, principal línea de investigación

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero, cuando la víctima, identificada como Gregorio “N”, de 41 años, conducía un autobús de traslado de personal en el fraccionamiento Valle de Puebla.

Las investigaciones indican que el imputado arribó a bordo de una motocicleta y presuntamente disparó de manera directa contra el conductor, provocándole heridas mortales. Durante la agresión, dos pasajeros resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego.

Autoridades señalaron que el móvil del crimen estaría relacionado con rencillas personales previas entre la víctima y el imputado, ambos originarios del estado de Veracruz.

En audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que el juez de control consideró suficientes para dictar la vinculación a proceso y mantener la medida cautelar de prisión preventiva contra Moisés “N”.

Información Miguel Galindo

APG