Detienen a Cuatro Policías Activos, Presuntamente Ligados a Desapariciones y Homicidios en BC

Cuatro policías municipales en activo fueron detenidos tras un operativo de alto impacto por su presunta participación en delitos de desaparición forzada y posibles homicidios en Baja California.

De acuerdo con la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, las órdenes de aprehensión se obtuvieron luego de un proceso de investigación técnica y jurídica dentro del operativo denominado “Alba Intervención Fiscalía Alto Impacto”.

Entre los detenidos se encuentran Kevin “N”, Eduardo “N”, Humberto “N” y Enrique “N”, quienes son investigados por distintos casos de desaparición y feminicidio registrados en la entidad.

Te podría interesar: Mujer Denuncia a su Hijo por Estar Armado en Ensenada; Amenazó con Salir a Agredir Personas

Casos vinculados a los agentes

Según la Fiscalía, Kevin “N” y Eduardo “N” estarían relacionados con la desaparición de dos personas en el bar La Mañosa, a quienes presuntamente subieron a una patrulla sin reportar la detención ni ponerlos a disposición de la autoridad competente.

Desde entonces, ambas víctimas permanecen desaparecidas y al día siguiente fue localizado calcinado el vehículo de una de ellas.

Por su parte, Humberto “N” es investigado por la desaparición de una persona en el Valle de Mexicali, mientras que Enrique “N” enfrenta señalamientos por la desaparición de una mujer y el feminicidio de quien fuera su esposa.

La fiscal estatal indicó que, en los últimos dos años, suman 32 agentes municipales detenidos en Baja California por delitos como desaparición forzada y homicidio: 13 en Ensenada, 11 en Mexicali, seis en Tijuana y dos en Rosarito.

Kevin “N”, considerado objetivo prioritario, intentó evadir la captura huyendo hacia el Valle de Mexicali con la intención de dirigirse a San Luis Río Colorado, Sonora; sin embargo, fue detenido antes de cruzar el límite estatal.

Autoridades estatales señalaron que continúan las investigaciones contra más policías presuntamente vinculados con delitos graves y con la delincuencia organizada.

Reacción de Autoridades de Mexicali por Detención de Policías

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG