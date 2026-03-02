Incendio en Tijuana Deja Daños Totales en Tres Viviendas

Un incendio registrado la tarde del lunes 2 de marzo consumió al menos tres viviendas construidas con materiales improvisados en el Cañón Sabino de la colonia Ciudad Jardín, en Tijuana. El siniestro movilizó a aproximadamente 20 elementos del cuerpo de bomberos, quienes trabajaron en la zona para controlar y sofocar el fuego que se propagó entre los predios ubicados en esa área.

De acuerdo con la información disponible, las viviendas afectadas se encontraban asentadas en una ladera, lo que complicó las maniobras de los equipos de emergencia. Las condiciones del terreno obligaron a los bomberos a redoblar esfuerzos para evitar que las llamas se extendieran hacia otras estructuras cercanas.

Durante las labores, el personal se concentró en contener el avance del incendio y enfriar las áreas afectadas, considerando las características de los inmuebles y su localización en pendiente. La intervención se prolongó mientras se aseguraba que no quedaran puntos activos que pudieran reavivar el fuego.

Las tres viviendas resultaron con perdida total por el fuego.

El incendio dejó como saldo la pérdida total de al menos tres viviendas de materiales improvisados, lo que representó daños materiales significativos para los habitantes de la zona. La ubicación en ladera fue un factor que incrementó la complejidad del operativo y el riesgo de propagación.

A pesar de la magnitud del siniestro y de las condiciones del terreno, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades únicamente confirmaron afectaciones materiales derivadas del fuego que consumió los inmuebles.

Tras las maniobras realizadas por los cerca de 20 bomberos, el incendio fue sofocado en su totalidad. El incidente ocurrido en el Cañón Sabino de la colonia Ciudad Jardín dejó daños en viviendas improvisadas, sin que se registraran víctimas, mientras se restablecía la normalidad en el área afectada.

Historias recomendadas:

Información de Perla Velázquez | N+

RCP