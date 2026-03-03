Policías son Recibidos con Tiros tras Acudir a una Llamada de Auxilio en un Departamento de BC

Un hombre identificado como Jonathan fue detenido por autoridades municipales tras presuntamente realizar detonaciones de arma de fuego contra oficiales que atendían un reporte de riña en un departamento ubicado en la calle Guía Roji, en la colonia Anexa Buena Vista, en Tijuana. El incidente se originó luego de que central de radio alertara sobre una mujer que pedía auxilio al interior del inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada, la unidad del sector acudió al sitio tras el reporte de una riña en los departamentos señalados. Al arribar, la parte reportante abrió la puerta para permitir el acceso a los oficiales, quienes intentaron ingresar para verificar la situación y brindar apoyo a la persona que solicitaba ayuda.

Fue en ese momento cuando el hoy detenido presuntamente realizó disparos de arma de fuego contra los agentes. Ante lo que describieron como un peligro real, actual e inminente, los oficiales repelieron la agresión y emitieron comandos verbales para que el hombre arrojara el arma.

Policías son recibidos a tiros tras arribar a una llamada de auxilio en Tijuana.

Tras lograr que cesara la amenaza, los agentes ingresaron al departamento y aseguraron a Jonathan. En el lugar le fue decomisada un arma de fuego tipo pistola color negra, abastecida con un cargador de plástico, la cual quedó bajo resguardo como parte de las evidencias del caso.

Posteriormente, el detenido fue trasladado para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California, instancia que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

En el mismo operativo se solicitó el apoyo de una unidad de ambulancia para atender a la mujer que había pedido auxilio. A la reportante se le apreciaban hematomas en la espalda y en la pierna derecha, por lo que recibió atención médica en el lugar.

El caso quedó en manos de la autoridad investigadora, que dará seguimiento a los hechos ocurridos en la colonia Anexa Buena Vista, donde el reporte de una riña derivó en la detención del presunto agresor.

