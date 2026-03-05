Buscan a David López; Reportado como Desaparecido tras Salir del Cereso de Ensenada

Un hombre de 34 años, identificado como David López Salazar, fue reportado como desaparecido luego de salir del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada, por lo que familiares y autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

De acuerdo con la información disponible, el hombre fue visto por última vez el 2 de febrero, cuando abandonó el penal estatal ubicado en la colonia Aguajito, en el municipio de Ensenada. Desde ese momento se desconoce su paradero.

Señas particulares

Como s eña particular, se informó que David López Salazar tiene un tatuaje en el dorso de la mano, aunque hasta el momento se desconoce la leyenda o el diseño del mismo.

Familiares y autoridades pidieron a la comunidad compartir cualquier información que pueda ayudar a dar con su ubicación.

Cualquier dato que contribuya a su localización puede reportarse a la línea de emergencias 911 o de forma anónima al 089.

Información Diego Robles

APG