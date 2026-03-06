Detienen a Siete Hombres Armados Durante Operativo en Ensenada; Aseguran Explosivos y Droga

Siete hombres armados fueron detenidos durante un operativo conjunto realizado por corporaciones de seguridad en el poblado de Valle de la Trinidad, en el municipio de Ensenada.

La intervención se registró en la intersección de las calles Juan Díaz Navarro y Luis Torres Grandi, donde agentes detectaron a dos sujetos armados que intentaban ingresar a un inmueble, lo que derivó en una acción inmediata por parte de las autoridades.

Localizan a más sujetos armados dentro del inmueble

Al intervenir en el lugar, los elementos de seguridad inspeccionaron la propiedad y localizaron a otros cinco hombres en el interior, quienes presuntamente también se encontraban armados.

Durante el operativo, los siete individuos fueron asegurados por las autoridades, quienes procedieron a realizar una revisión del inmueble y de los objetos que se encontraban en su interior.

Decomisan armas, droga y explosivos improvisados

En el sitio fueron aseguradas siete armas largas, dos armas cortas, más de 2 mil 500 cartuchos de distintos calibres y 46 cargadores.

Además, las autoridades localizaron equipo táctico compuesto por chalecos y cascos, así como dos artefactos explosivos improvisados presuntamente adaptados para ser utilizados con drones.

También fueron decomisados alrededor de 17 kilogramos de marihuana y diversas cantidades de metanfetamina.

Tras el aseguramiento, los siete detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

