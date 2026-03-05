Caso Henry: Vecina Identificó a Detenidos por Estar Presuntamente Vinculados a Ataque a Tienda

Los hermanos detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), presuntamente involucrados en el ataque a una tienda que dejó lesionado con quemaduras a un niño de 2 años y a su padre, fueron acusados con el testimonio de una vecina que dijo reconocerlos.

Según la dependencia, Édgar 'N', alias El Peluso, de 28 años, y su hermano, un adolescente de 16 años, participaron en el ataque ocurrido el 22 de febrero, cuando iniciaron una serie de actos vandálicos al darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder de una organización criminal.

La familia de los jóvenes aseguró que las acusaciones son falsas. Así lo dijo Ricardo Marín, padre de los detenidos:

“Nos dan la libertad en nuestra audiencia, no entiendo el por qué, mi hijo Édgar se queda si ya le habían dado la libertad; le abrieron una nueva carpeta y acusándolo por la quemazón. Están buscando los pagadores".

Acusan a policías de sembrar droga

Según los familiares de los detenidos, el miércoles 25 de febrero elementos de la Fiscalía realizaron un cateo en su domicilio, ubicado en la colonia San Miguel Xico, a unas calles del negocio dañado, y detuvieron a cinco integrantes de la familia.

Blanca Estela Duke, madre de los detenidos, señaló que los policías aparentemente les sembraron droga.

“Cuando veo, uno de ellos saca unas bolsitas de este tamaño como con algo negro adentro; él las traía y ya le dijo es la evidencia que encontramos. Supuestamente, la Fiscalía tiene una persona que los está señalando, que tienen una testigo”.

La fiscalía detalló que Édgar fue detenido cuando circulaba en una de las motocicletas que fueron empleadas por los responsables para incendiar el establecimiento ubicado en ese municipio.

Es acusado del delito de homicidio doloso en grado de tentativa en agravio de Henry, un menor de dos años que tiene quemaduras en el 80% del cuerpo y permanece internado desde hace una semana.

La dependencia agregó que el menor presuntamente conducía otra de las motocicletas que participaron en el ataque. También fue detenido y ya fue vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida.

¿Pertenecen a un grupo criminal?

En la Fiscalía indicaron que aún se desconoce si los detenidos pertenecen a un grupo criminal, pero señalaron que el día de la agresión estaban reunidos y decidieron sumarse a los actos vandálicos.

Luis Manuel Mendoza, primo de los detenidos, pidió que en verdad se dediquen “a buscar a las personas responsables de lo que hicieron y no agarren a cualquier persona inocente”.

El próximo viernes se definirá si Édgar es vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio.

