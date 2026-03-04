N+ Focus: La Campaña Encubierta de Rafael Marín en Quintana Roo

Rafael Fernando Marín Mollinedo, jefe de la Agencia Nacional de Aduanas en México, ha regalado motos, juguetes, electrodomésticos y hasta tamales para ganarse la simpatía de la gente en busca de la gubernatura de Quintana Roo, pero hasta 2027. Es un trabajo de Antonio Baranda y Enrique de la Mora, de la Unidad de Investigación de N+ Focus.

En una posada organizada por los “Amigos de Rafa Marín” en Cancún, 14 de diciembre 2025, se escuchaba:

“Rafa Marín es un hombre íntegro, cabal, sincero y él va encabezar un solo proyecto. Vamos a seguir adelante; necesitamos posicionar al licenciado Rafael Marín Molinedo. Vamos con Rafa Marín a la gubernatura”.

Fuera de toda competencia electoral

Aunque no son tiempos electorales y falta más de un año para los comicios intermedios, ya comenzaron los actos anticipados de campaña.

Es el caso del director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el morenista Rafael Marín, quien aspira a la candidatura de su partido a la gubernatura de Quintana Roo.

Desde diciembre de 2025 se han realizado distintos eventos públicos con promoción de la imagen de Marín en los municipios de Quintana Roo con la mayor cantidad de habitantes.

“Hemos echado raíces con mi familia y pues yo estoy muy agradecido y quisiera devolverle a Quintana Roo todo lo que me ha dado”

“Gobernar bien y administrar mejor son las consignas y ambas serán nuestras banderas”

Los "Amigos de Rafa Marín"

Los llamados "Amigos de Rafa Marín", operadores y funcionarios locales de Morena que regalan comida, juguetes, pantallas y hasta motocicletas, son quienes han organizado estos actos anticipados de campaña.

“Gobernador, gobernador, gobernador”

El domingo 8 de febrero se realizó uno de estos eventos en Cancún, donde se repartieron artículos con el apellido del funcionario, además de tres mil tamales con el pretexto del Día de la Candelaria.

Incluso, hasta Ricardo Velazco, diputado de Morena en Quintana Roo, dijo el 8 de febrero.

"Porque para nosotros, los amigos de Rafa Marín, él es un capital político muy importante que existe dentro del movimiento, y nosotros creemos que el movimiento debe estar representado en el 2027 porque el movimiento significa volver a los orígenes de nuestro partido”

“Vamos con Rafa todos”

Quienes apoyan a Marín rechazan que sea campaña adelantada.

Ricardo Velasco, diputado de Morena en Quintana Roo

“No estamos precisamente hablando de candidatos, estamos hablando de que la figura central para el morenismo, para el 2027 para lo que se pudiera generar o dar está representada en Rafa Marín”

Agencia Nacional de Aduanas, salpicada por escándalos de huachicol fiscal

Desde febrero de 2025, Marín es jefe de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dependencia que fue salpicada por los escándalos de huachicol fiscal el año pasado.

Es originario de Tabasco, donde inició su carrera política y conoció al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien colaboró en la Ciudad de México y la administración federal.

De cara a las elecciones de 2027, Morena definirá sus candidaturas a mediados de año con base en encuestas, aunque el proceso electoral iniciará formalmente hasta la primera semana de septiembre.

La Ley Electoral define los actos anticipados como expresiones o llamados al voto fuera de la etapa de campañas y se sanciona dependiendo de la gravedad de la falta con amonestación pública, multa económica o incluso pérdida del derecho a registrarse.

