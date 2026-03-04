Derrame de Hidrocarburo en Veracruz: Lista de Municipios Donde se Extendió Mancha Negra

Tras cumplirse 72 horas de haberse registrado un derrame de hidrocarburos al sur de Veracruz, las afectaciones ya comienzan a ser visibles en distintos municipios y, hasta este momento, aún no se ha dado a conocer el posible origen de dicha emergencia.

Playas, redes, lanchas e incluso algunas especies marinas amanecieron el pasado lunes 2 de marzo cubiertas de lo que se presume era hidrocarburo y chapopote. Según pobladores del lugar, el olor a crudo es muy intenso e incluso llega a ser nauseabundo.

Video: Se Continúa Sin Conocer Origen del Derrame de Hidrocarburo en Playas del Sur de Veracruz

La mancha de color negro se ha detectado en playas de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, municipios costeros localizados en la zona sur del estado de Veracruz, los cuales tienen entre sus principales actividades económicas la pesca y el turismo de playa, mientras tanto en Coatzacoalcos, autoridades indican que se mantiene en observación la zona conocida como Las Barrillas. Según los pescadores, se ha registrado la muerte de especies marinas, aves, peces y tortugas.

"En Mecayapan, en la playa Los Arrecifes, se registró la muerte de especies marinas, tortugas y peces manchados cubiertos de chapopote."

Video: Aparece Tortuga Muerta por Derrame de Hidrocarburo en Playa de Pajapan, Veracruz

Noticia relacionada: ¿Qué se Sabe del Derrame de Hidrocarburos Ocurrido en Pajapan, Veracruz?; Autoridades Investigan

PEMEX informa acerca de la mancha de hidrocarburo al sur de Veracruz

A través de un comunicado, Pemex informó que no detectó falla en ningún ducto ni infraestructura. Alcaldes de Pajapan y Tatahuicapan denunciaron un presunto ecocidio y exigen la contención de la emergencia ambiental. El primero indicó que hasta este momento no se han establecido barreras de contención.

"Han pasado 3 días y no se ha encontrado el origen y tampoco se han establecido barreras de contención."

Este miércoles, agentes federales de seguridad, energía y ambiente sostuvieron una reunión en Coatzacoalcos e indicaron que se necesita realizar una evaluación en la zona, por lo cual se empezó con el recorrido.

“Necesitamos evaluar la zona y estamos en ese proceso; empezamos con el recorrido, pero necesitamos hacerlo más extenso”.

En la zona afectada en la costa del sur de Veracruz, de la que hasta hoy se desconoce la extensión, así como el origen. Asimismo, se pidió a los habitantes no consumir productos del mar para evitar afectaciones a la salud de la población.

Historias recomendadas:

LAVR