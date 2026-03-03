¿Dónde Ponen la Vacuna contra el Sarampión en Veracruz? Lista de Municipios con Macrocarpas

La Secretaría de Salud en el estado de Veracruz ha detallado que se ha incrementado el número de casos confirmados de contagios de sarampión en la entidad. Ante esto, se dio a conocer que se han activado las jurisdicciones sanitarias para la vacunación contra el virus de sarampión.

De acuerdo con la información emitida por Mariela Hernández García, Secretaria de Salud en Veracruz, en el estado se han confirmado por lo menos 41 casos de contagios por el virus de sarampión, por lo que se estará llevando a cabo una jornada de vacunación.

"Es una realidad que las carpas estarán físicamente y los macromódulos ya están funcionando."

Según los datos emitidos en el Informe Diario del Brote de Sarampión en México en este 2026, el grupo de edad con más casos confirmados es el que va de 1 a 4 años, seguido del grupo de 5 a 9 años y, finalmente, el de 25 a 29 años.

¿Dónde estarán instalados los puestos de vacunación en Veracruz?

De acuerdo con lo informado por la Secretaria de Salud, Mariela Hernández García, las macrocarpas de vacunación estarán instaladas en las once jurisdicciones sanitarias del estado de Veracruz, las cuales son las siguientes.

Jurisdicción I: Pánuco

Jurisdicción II: Tuxpan

Jurisdicción III: Poza Rica

Jurisdicción IV: Martínez de la Torre

Jurisdicción V: Xalapa

Jurisdicción VI: Córdoba

Jurisdicción VII: Orizaba

Jurisdicción VIII: Veracruz

Jurisdicción IX: Cosamaloapan

Jurisdicción X: San Andrés Tuxtla

Jurisdicción XI: Coatzacoalcos

Es importante destacar que el sarampión es una enfermedad con alta probabilidad de contagio debido a que es causada por un virus. Según los datos, esta enfermedad se puede adquirir a cualquier edad, incluso en la vida adulta si la persona no la padeció en la infancia.

¿Cuáles son los síntomas del virus de sarampión?

Datos médicos indican que los síntomas del sarampión aparecen entre 10 y 14 días después de que la persona se expone al virus. El síntoma más representativo de esta enfermedad, por su visibilidad, es la aparición de erupciones cutáneas. Los primeros síntomas, que suelen durar entre 4 y 7 días, son:

Nariz congestionada o tapada

Dolor de garganta

Tos seca

Ojos llorosos y enrojecidos

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas llamadas manchas de Koplik

Cabe destacar que este virus puede llegar a ser mortal debido a complicaciones extremas, por lo que se recomienda que, al presentar los síntomas, la persona debe acudir al médico. Expertos recomiendan no automedicarse.

