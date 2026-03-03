Asesinan a Cinco Personas en Ataque Armado Dentro de una Oficina Jurídica en Coatzacoalcos

En el municipio de Coatzacoalcos se registró una intensa movilización durante la tarde de este martes tres de marzo por parte de cuerpos de seguridad pública debido a que continúan los ataques armados en la zona sur de Veracruz. En esta ocasión se reportó el asesinato de cinco personas dentro de una oficina ubicada en la colonia María de la Piedad.

De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas arribaron hasta una oficina jurídica localizada sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Abasolo y Pedro Moreno de la colonia anteriormente mencionada. Al llegar al inmueble, atacaron a las personas que se encontraban al interior.

Según lo informado, el saldo de este hecho de violencia es de al menos cinco personas que fueron privadas de la vida. De manera preliminar, se ha hablado de que dos de las víctimas son mujeres, tres son hombres y varias personas más resultaron lesionadas; sin embargo, esto aún no ha sido confirmado o desmentido por parte de las autoridades.

Autoridades no han dado a conocer detenciones con relación a este hecho

Derivado de esta situación, en el lugar de los hechos se registró un intenso operativo por parte de las corporaciones policiacas y fuerzas de los tres niveles de gobierno. En el sitio se observaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Policía Estatal y de la Policía Municipal, quienes se encuentran resguardando la zona que está ubicada muy cerca del centro de la ciudad.

Asimismo, elementos tanto de Protección Civil como de la Cruz Roja se encargaron de trasladar a las personas que resultaron heridas durante el suceso. Minutos después arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes en el interior del lugar donde, según testigos, se escucharon las detonaciones de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer ninguna detención relacionada con estos hechos de violencia ocurridos al interior de dichas oficinas jurídicas localizadas en la colonia María de la Piedad, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

