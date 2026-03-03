PEMEX Emite Comunicado Sobre Derrame de Hidrocarburos en Zona de Playa de Pajapan, Veracruz

Luego de que fuera reportada la presencia de hidrocarburo, en la zona de costa del municipio de Pajapan, al sur del estado de Veracruz este lunes 2 de marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex), emitió un comunicado para informar sobre lo ocurrido.

En dicho comunicado indicaron, que tras realizar inspecciones técnicas en sus instalaciones, no detectaron ninguna fuga o derrame de hidrocarburo; que incluso, la infraestructura en la región opera con normalidad, por lo que descartan que provenga de ellos el componente químico.

Además, indicaron que el personal especializado de Pemex, sí realizó recorridos de verificación en zonas costeras, tanto por tierra como por agua en Pajapan, para identificar el origen del material que arribó en playas del sur del estado de Veracruz.

Sin embargo, lograron confirmar que las instalaciones ubicadas en la zona sur de la entidad veracruzana, operan con normalidad por lo que no hay evidencia de incidentes asociados a su infraestructura, que resulte en fugas o derrames de hidrocarburo. Derivado de esto, se continuarán con las investigaciones, para esclarecer el origen del material reportado.

Cierran zona de playa en Pajapan, Veracruz

El pasado lunes 2 de marzo, autoridades informaron sobre el cierre preventivo de la zona de costa, el municipio de Pajapan al sur de Veracruz, por un derrame de hidrocarburos. Elementos de Protección Civil acudieron al área de playa para atender la contaminación en el litoral y la Laguna del Ostión.

Mientras tanto, los pescadores de Coatzacoalcos y Pajapan, indicaron que se vieron afectados por la presencia de hidrocarburos y chapopote en la zona donde acuden a capturar sus especies, incluso, sus redes terminaron contaminadas. Son alrededor de más de 300 pescadores los que se ven perjudicados.

