Arriba Buque de Guerra de Estados Unidos en el Puerto de Veracruz: ¿Qué Hace en México?

Este sábado 28 de febrero, se observó atracado en el puerto de Veracruz el buque USS Wichita (LCS-13) de la Armada de los Estados Unidos.

El barco con un número trece visible y con la bandera de Estados Unidos se pudo observar desde el malecón y la macro plaza, el cual se le ubicó en un muelle cercano a San Juan de Ulúa. En el exterior, no se vio movimiento de su personal a bordo.

La Secretaría de Marina Armada de México informó en sus redes sociales, que la embarcación entró al puerto para realizar visita de reabastecimiento logístico.

Esta misma embarcación con tareas de combate al narcotráfico en el Golfo de Mexico y mar Caribe, estuvo en el puerto de Veracruz el pasado 14 de diciembre del 2025.

Tras cinco días de estar atracado en el puerto de Veracruz en donde fue cargado con ayuda humanitaria para Cuba, el buque "Papaloapan" zarpó el pasado martes 24 de febrero, con mil 078 toneladas de frijol y leche en polvo.

La embarcación que regresó el pasado 19 de febrero de la isla tras llevar junto con el buque "Isla Holbox" más de 814 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal, nuevamente se dirige a Cuba. Es de mencionar que el recorrido desde Veracruz hasta cuba dura 4 días.

La secretaria de relaciones exteriores informó en un comunicado, que también zarpó el buque "Huasteco", cargado con 92 toneladas de frijol y 23 toneladas más de ayuda humanitaria recolectada en centros de acopio por parte de organizaciones civiles. Desde el malecón de Veracruz, fue despedido por turistas y locales que vieron el zarpe.



