Microsismo Magnitud 2 Sacude Alcaldía Álvaro Obregón Hoy en CDMX

Un microsismo de magnitud 2 sacudió la tarde de este miércoles 3 de junio de 2026 la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México

Estación del sismológico nacional. Foto: CuartoscuroEstación del sismológico nacional. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+