Microsismo Magnitud 2 Sacude Alcaldía Álvaro Obregón Hoy en CDMX

Un microsismo de magnitud 2 sacudió la tarde de este miércoles 3 de junio de 2026 la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el microsismo ocurrió a las 15:38 horas, Lat 19.37 Lon -99.24 Pf 3 kilómetros.

SISMO Magnitud 2.0 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 03/06/26 15:38:51 Lat 19.37 Lon -99.24 Pf 3 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 3, 2026

¿Qué es un microsismo?

Un microsismo es un temblor de tierra de muy baja magnitud, generalmente menor a 3.0 en la escala de Richter.

Estos ocurren a poca profundidad, duran solo unos segundos y suelen sentirse como un fuerte jalón o sacudida seca debido a la cercanía del epicentro.

¿Por qué tiembla en CDMX?

En el caso de la capital del país, los microsismos son causados por pequeñas fracturas o la reactivación de fallas geológicas locales cercanas a la superficie terrestre.

En ciudades como CDMX, también pueden asociarse al hundimiento del suelo o a la reactivación de antiguas minas.

AMP