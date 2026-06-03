¿Seguirá Funcionando WhatsApp en Mi Celular Si No Registro Mi Línea?

Todas las líneas celulares que no sean registradas antes del plazo límite serán suspendidas, ¿pero afectará el servicio de WhatsApp?

Un adolescente posa para una foto sosteniendo un teléfono inteligente frente al logotipo de WhatsApp. Foto: ReutersUn adolescente posa para una foto sosteniendo un teléfono inteligente frente al logotipo de WhatsApp. Foto: Reuters
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