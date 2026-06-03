¿Seguirá Funcionando WhatsApp en Mi Celular Si No Registro Mi Línea?

A menos de un mes para la fecha límite del registro de telefonía móvil en México, ha surgido una duda entre los usuarios: ¿qué pasará con las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp si no se cumple con este requisito?

Ello, dado que todas las líneas celulares que no sean registradas antes del plazo límite serán suspendidas. El corte del servicio telefónico impedirá el uso ordinario de las herramientas de comunicación, una situación que coincide además con el despliegue global de nuevas modalidades premium por parte de la empresa Meta.

¿La suspensión de la línea deja sin WhatsApp mi celular?

Todas las líneas celulares —tanto en planes de renta (pospago) como en la modalidad prepago— que no queden vinculadas a una identificación oficial y a la CURP a más tardar el 30 de junio de 2026, serán suspendidas de forma automática a partir del 1 de julio de 2026.

Al aplicarse esta medida, el impacto en las aplicaciones del dispositivo móvil ocurrirá de esta forma:

Pérdida de la red de datos: Una vez suspendido el servicio por falta de registro, el usuario no podrá utilizar sus servicios de navegación ni datos móviles. Al carecer de conexión a internet en la vía pública, WhatsApp y el resto de las aplicaciones de mensajería dejarán de enviar y recibir mensajes de forma inmediata.

Restricción total de llamadas y alertas: El teléfono móvil quedará limitado de forma estricta y únicamente permitirá realizar llamadas hacia números de emergencia (como el 911) y a los centros de atención telefónica de la operadora para regularizar la situación.

Aunque WhatsApp mantiene su servicio básico sin costo, la aplicación requiere forzosamente de una línea telefónica activa y con conectividad para operar de forma ordinaria. Si la línea es suspendida por no realizar el trámite de vinculación, se perderá acceso cuando no haya una red wifi disponible.

Meta lanza WhatsApp Plus

La tecnológica estadounidense Meta, a través de su jefa de producto Naomi Gleit, anunció el lanzamiento mundial de planes de suscripción premium denominados Plus.

Estas nuevas alternativas de pago convivirán con el entorno de los usuarios de la siguiente manera:

Costo de WhatsApp Plus: El servicio premium de la aplicación de mensajería tendrá un costo de 2.99 dólares al mes , mientras que las suscripciones hermanas (Instagram Plus y Facebook Plus) costarán 3.99 dólares mensuales.

Funciones potenciadas: Estas modalidades de pago están diseñadas para ofrecer maneras más ricas de expresión y conectividad, añadiendo funciones divertidas para creadores, usuarios de Meta AI y negocios.

Permanencia del servicio gratuito: Meta aclaró que las funciones básicas y esenciales de su aplicación de inteligencia artificial (Meta AI) y sus plataformas de comunicación seguirán estando disponibles de forma gratuita.

AMP