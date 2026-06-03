Abandonan Restos Humanos en Bolsas de Plástico en un Campo de Futbol en Salamanca, Guanajuato

El hallazgo también ocurrió a unos metros de un kínder en La Haciendita, en Salamanca, donde hasta el momento no se ha identificado a las víctimas.

El hallazgo movilizó a la policía.Foto: N+

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Restos humanos en bolsas plásticas sorprenden a Salamanca. A metros de un kínder, el hallazgo moviliza a las autoridades.

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