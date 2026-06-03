Abandonan Restos Humanos en Bolsas de Plástico en un Campo de Futbol en Salamanca, Guanajuato

Vecinos de la comunidad La Hacienda, en Salamanca, salían a trabajar cuando notaron que en el campo de futbol de la zona y a unos metros de un kínder, había tres bolsas de plástico con partes de restos humanos.

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Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, donde de acuerdo a información de las autoridades, habitantes de la zona salían de manera habitual a sus trabajos, cuando notaron que en el campo había varias bolsas de plástico.

Esto les llamó la atención y pensando en un principio que se trataba de basura, por lo que al acercarse comenzaron a percibir un raro olor, destacando que al abrir las bolsas, notaron que se trataban de restos humanos.

Ante ello, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, siendo los primeros en llegar policías municipales, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo en la zona.

De igual manera, los uniformados resguardaron la zona, mientras buscaban por los alrededores algún otro indicio sobre este hallazgo, mientras también se daba aviso al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Desconocen número de víctimas encontradas en las bolsas de plástico

Es importante mencionar que al arribo de los agentes de investigación y personal pericial de la Fiscalía, comenzaron con las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta de investigación.

Después de un par de horas y concluidos los trabajos de campo, los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizaron los análisis correspondientes para lograr su identificación y ver si se trataba de uno o varios cuerpos.

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