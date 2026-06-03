Me Reuní con Sheinbaum; Han Sido Cooperativos, Pero Respetamos su Soberanía: Mullin

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos destacó la cooperación del gobierno de México en combate al crimen organizado

Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados UnidosReuters

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Markwayne Mullin destaca la cooperación con Sheinbaum en la lucha contra los cárteles. Incautaciones récord y disminución de drogas en las calles. Más detalles aquí.

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