Selección Mexicana Llega a Toluca para Jugar Último Amistoso Antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana de futbol llegó la tarde de este miércoles 3 de junio a Toluca, en el Estado de México, para iniciar su preparación para su próximo encuentro contra Serbia en el estadio Nemesio Diez. En N+ te decimos los detalles del último amistoso antes del Mundial 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Selección Mexicana Llega a Toluca para su Último Amistoso Previo al Mundial 2026

El arribo del equipo mexicano se realizó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

En este operativo participaron policías estatales y personal de la Guardia Nacional. Algunos de los seleccionados se tomaron fotografías con los aficionados y firmaron autógrafos.

Última oportunidad para Javier Aguirre

La selección mexicana enfrentará mañana a Serbia en la última oportunidad para el entrenador Javier Aguirre de comprobar la forma deportiva de sus jugadores antes de la Copa del Mundo.



En Toluca, a 2,600 metros sobre el nivel del mar, Aguirre saldrá con una alineación parecida a la que utilizará ante Sudáfrica dentro de ocho días en la inauguración del Mundial y en algún momento hará cambios para comprobar la recuperación de varias figuras que regresan de lesiones.



Después de ser eliminado en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, México aspira a por lo menos alcanzar los cuartos de final del Mundial, lo cual significaría igualar las actuaciones de 1970 y 1986, cuando el país fue el organizador de la Copa.



Aguirre sufrió este año la baja por lesiones de más de una decena de sus jugadores y tres de ellos, que pintaban para ser titulares, no alcanzaron a sanar y quedaron fuera del equipo: el guardameta Luis Ángel Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el centrocampista Marcel Ruiz.



A ellos se suman cinco figuras con pocos minutos en la cancha este año, aunque, para fortuna del seleccionador, cuenta con sustitutos de buen nivel para jugar una buena fase de grupos y luego tratar de llegar lo más lejos posible en el Mundial.



Después de enfrentar a los sudafricanos, el 11 en el estadio Azteca, los mexicanos retarán a Corea, el 18 en Guadalajara; y a la República Checa, el 24, otra vez en el Azteca.



Serbia, que no se clasificó al Mundial, está dirigida por Veljko Paunović, quien tuvo experiencia en la liga de México como entrenador del Guadalajara y el Tigres UANL; o sea, conoce al fútbol mexicano y a la mayoría de sus jugadores.

HVI