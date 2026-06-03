Selección Mexicana Llega a Toluca para Jugar Último Amistoso Antes del Mundial 2026

Algunos de los seleccionados se tomaron fotografías con los aficionados y firmaron autógrafos

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Selección Mexicana Llega a Toluca para su Último Amistoso Previo al Mundial 2026

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La selección mexicana enfrentará mañana a Serbia en la última oportunidad para el entrenador Javier Aguirre de comprobar la forma deportiva de sus jugadores antes de la Copa del Mundo

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