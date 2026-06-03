Intensa Movilización Provoca Hallazgo de una Mujer Tendida Cerca del Periférico de Puebla

Elementos de Proximidad Vial aseguraron el sitio donde reportaron que había una persona tendida sobre el terreno.

Una mujer fue atendida por Cruz Roja luego de bajarse de su vehículo.Foto: Aura

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Congestionamiento vial en el Periférico de Puebla tras el hallazgo de una mujer tendida. Elementos de Proximidad Vial aseguran el área. Sigue la noticia.

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