Intensa Movilización Provoca Hallazgo de una Mujer Tendida Cerca del Periférico de Puebla

La tarde de este miércoles 3 de junio se registró intensa carga vehicular sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de la Plaza Explanada, con dirección a Cholula, por el hallazgo de una mujer tendida sobre el terreno.

A un costado de la vialidad, usuarios reportaron que había una persona con ropa blanca aparentemente inconsciente, por lo que acudieron elementos de Proximidad Vial para atender la posible emergencia.

En el punto se generó congestionamiento vial, debido a la reducción de carriles.

Atienden a mujer tendida a un costado del Periférico de Puebla

Luego del arribo de las autoridades se confirmó que había una mujer de aproximadamente 30 años de edad quien presentó una presunta crisis cuando circulaba en su automóvil.

La persona decidió descender de la unida con un perro de asistencia y terminó tirada a un costado del Periférico de Puebla.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron en una ambulancia para auxliarla, sin embargo, trató de impedirlo y por momentos se golpeaba a sí misma.

Autoridades informan que no han logrado contactar a sus familiares. Se desconoce si padece alguna condición médica.

El vehículo del que descendió es un auto compacto de la marca Suzuki, color azul, en el que circulaba junto con su mascota.

Con información de N+

JAPR