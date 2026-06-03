Pronostican Lluvias Intensas en Tres Regiones de Puebla para los Próximos Días
Desde este miércoles 3, hasta el sábado 6 de junio de 2026 todo el estado recibirá precipitaciones, siendo más fuertes en tres zonas.
Foto: X @Gob_Puebla
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Lluvias intensas azotarán Puebla, especialmente el 5 de junio en Sierra Norte, Nororiental y Negra. Autoridades ya están alertas. Evita cruzar ríos y asegura objetos sueltos. Más detalles aquí.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del estado de Puebla, dio a conocer que se pronostica un temporal lluvioso que afectará la entidad desde este miércoles 3 y hasta el sábado 6 de junio de 2026.
Como consecuencia de este fenómeno meteorológico en territorio poblano, se registrarán precipitaciones muy fuertes con posible caída de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento.
Prevén lluvias intensas en la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla
De acuerdo con el análisis, el viernes 5 de junio será el día con lluvias más intensas en las regiones de Sierra Norte, Nororiental y Negra, donde se estiman acumulados de 60 a 80 milímetros y en el resto del estado se prevén lluvias moderadas a fuertes.
La coordinación estatal indicó que las autoridades educativas y las direcciones municipales de Protección Civil han sido notificadas para tomar las medidas correspondientes ante estas condiciones climáticas de los próximos días.
Por último, se invitó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar ríos o zonas inundables, asegurar techos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y reportar emergencias al 9-1-1.
Se inundan calles durante intensa lluvia en Atlixco, Puebla
La fuerte lluvia registrada durante la tarde del pasado 2 de junio de 2026 dejó diversas afectaciones en el municipio poblano de Atlixco. Hubo encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas de distintas colonias, además del incremento en el caudal de barrancas y canales pluviales.
Autoridades municipales y personal de Protección Civil realizaron recorridos de supervisión para atender los reportes ciudadanos y verificar posibles riesgos en zonas vulnerables. En algunos puntos la acumulación de agua complicó el tránsito vehicular y peatonal, mientras que vecinos señalaron el ingreso de agua a viviendas y comercios.
No se reportaron personas lesionadas durante la precipitación; sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo ante el pronóstico de más lluvias durante las próximas horas.