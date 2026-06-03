Pronostican Lluvias Intensas en Tres Regiones de Puebla para los Próximos Días

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del estado de Puebla, dio a conocer que se pronostica un temporal lluvioso que afectará la entidad desde este miércoles 3 y hasta el sábado 6 de junio de 2026.

Como consecuencia de este fenómeno meteorológico en territorio poblano, se registrarán precipitaciones muy fuertes con posible caída de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento.

Prevén lluvias intensas en la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla

De acuerdo con el análisis, el viernes 5 de junio será el día con lluvias más intensas en las regiones de Sierra Norte, Nororiental y Negra, donde se estiman acumulados de 60 a 80 milímetros y en el resto del estado se prevén lluvias moderadas a fuertes.

La coordinación estatal indicó que las autoridades educativas y las direcciones municipales de Protección Civil han sido notificadas para tomar las medidas correspondientes ante estas condiciones climáticas de los próximos días.

Por último, se invitó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar ríos o zonas inundables, asegurar techos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y reportar emergencias al 9-1-1.

Se inundan calles durante intensa lluvia en Atlixco, Puebla

La fuerte lluvia registrada durante la tarde del pasado 2 de junio de 2026 dejó diversas afectaciones en el municipio poblano de Atlixco. Hubo encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas de distintas colonias, además del incremento en el caudal de barrancas y canales pluviales.

Autoridades municipales y personal de Protección Civil realizaron recorridos de supervisión para atender los reportes ciudadanos y verificar posibles riesgos en zonas vulnerables. En algunos puntos la acumulación de agua complicó el tránsito vehicular y peatonal, mientras que vecinos señalaron el ingreso de agua a viviendas y comercios.

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No se reportaron personas lesionadas durante la precipitación; sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo ante el pronóstico de más lluvias durante las próximas horas.

Con información de N+

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