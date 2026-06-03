Pronostican Lluvias Intensas en Tres Regiones de Puebla para los Próximos Días

Desde este miércoles 3, hasta el sábado 6 de junio de 2026 todo el estado recibirá precipitaciones, siendo más fuertes en tres zonas.

Clima Pronóstico Lluvias Intensas Sierra Norte Nororiental Negra Puebla 3 al 6 Junio 2026Foto: X @Gob_Puebla

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Lluvias intensas azotarán Puebla, especialmente el 5 de junio en Sierra Norte, Nororiental y Negra. Autoridades ya están alertas. Evita cruzar ríos y asegura objetos sueltos. Más detalles aquí.

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