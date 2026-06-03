¿Cuáles Son las Canciones Oficiales del Mundial? Lista Completa del Álbum y Artistas

La emoción del Mundial 2026 no solo se vivirá dentro de la cancha. A pocos días del arranque del torneo, la FIFA reveló el álbum oficial de la Copa Mundial, una producción musical que reúne a algunos de los artistas más importantes del momento con canciones creadas para acompañar la competencia.

A diferencia de otros mundiales marcados por un solo himno global, esta edición apuesta por una banda sonora completa con colaboraciones internacionales que mezclan géneros como pop, música latina, afrobeats, country, R&B y sonidos urbanos.

¿Quiénes cantan en el álbum oficial del Mundial 2026?

El álbum oficial del Mundial 2026 cuenta con la participación de artistas de diferentes países, incluyendo grandes estrellas como Shakira, Daddy Yankee, LISA de BLACKPINK, Anitta, Carín León, Belinda y Los Ángeles Azules.

La producción busca representar la diversidad de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, además de conectar con audiencias de todo el mundo a través de distintos estilos musicales.

Lista de canciones del álbum oficial del Mundial 2026

Estas son algunas de las canciones y artistas confirmados para formar parte del soundtrack oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

“Goals” – LISA, Anitta y Rema

“Game Time” – Future y Tyla

“Illuminate” – Jessie Reyez y Elyanna

“Echo” – Daddy Yankee y Shenseea

“Por ella” – Los Ángeles Azules y Belinda

“Three Nations” – 21 Savage, Nata Cano y French Montana

“No Place Like Home ” – Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

“In The Stars (Remix)” – The Rolling Stones

“Show Me” – Ayra Starr y Latto

“Mi México lindo” – Alejandro Fernández

“Blessings” – Stormzy, Fridayy y Angel

“Energy” – Ava Max y BIA

“Lighter” – Jelly Roll y Carín León

“Siir Siir” – Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

“Partidazo” – Danny Ocean

“Champion” – IShowSpeed

“Love Always Win” – Shaggy, Cimafunk y Zema

“Dai Dai” – Shakira y Burna Boy

¿Cuál es la canción oficial del Mundial 2026?

Aunque el álbum incluye varias canciones oficiales, el que fue llamado himno oficial es “Dai Dai” de Shakira junto a Burna Boy, pues marca un nuevo capítulo de la cantante colombiana dentro de la historia musical de los mundiales.

Shakira se ha convertido en una de las artistas más asociadas con la Copa del Mundo gracias al impacto global de temas anteriores como “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010.

El Mundial 2026 apuesta por un soundtrack global

La Copa Mundial 2026 será histórica al celebrarse por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Por ello, su álbum oficial busca reflejar una mezcla de culturas, idiomas y géneros musicales.