¿Cuáles Son las Canciones Oficiales del Mundial? Lista Completa del Álbum y Artistas

Conoce la lista completa de canciones del álbum oficial del Mundial 2026, los artistas que participan y cuáles son los temas que acompañarán la Copa del Mundo

canciones-oficiales-mundial-2026-lista-completa-album-artistasFoto: GettyImages

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Descubre el álbum oficial del Mundial 2026 con Shakira, Daddy Yankee y más. Una banda sonora global que une pop, música latina y afrobeats. ¿Cuál es tu favorita?

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