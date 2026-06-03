Pelea de Empleados en Taquería de Torreón Deja a Uno Lesionado por Cuchillo

Una riña entre compañeros de trabajo terminó con una persona lesionada por arma blanca la madrugada de este 3 de junio del 2026 en una taquería ubicada en el cruce de las calles Javier Mina y Matamoros, en Torreón, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

Los hechos ocurrieron cerca de la 1:00 horas. De acuerdo con los primeros reportes, Carlos resultó herido por Luis con un arma blanca a la altura del pecho por una discusión que escaló hasta la agresión física. El lesionado requirió suturas para atender la herida, sin embargo, afortunadamente no pone en peligro su vida.

La pelea ocurrió mientras había comensales en el establecimiento, lo que alarmó a los presentes y generó momentos de tensión dentro de la taquería. Algunos clientes observaron lo sucedido mientras se solicitaba la intervención de las autoridades.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Municipal. Los paramédicos brindaron atención al herido, mientras que los oficiales aseguraron tanto al presunto agresor como al lesionado para esclarecer los hechos y recabar información sobre lo ocurrido.

Luis “N” fue detenido por el delito de lesiones, mientras que Carlos “N” fue detenido por amenazas. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal conforme avancen las investigaciones.

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Otra riña registrada en la zona Centro de Torreón dejó a nueve jóvenes detenidos el pasado 31 de mayo del 2026.

Detienen a nueve personas después de riña en el Centro de Torreón

Nueve personas fueron detenidas durante la madrugada del pasado 31 de mayo después de participar en una riña en la zona de bares del Centro de Torreón y presuntamente amenazar a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Los hechos ocurrieron sobre la calzada Colón y la avenida Morelos, donde oficiales detectaron a un grupo de jóvenes peleando CON botellas de vidrio en la vía pública. Al intervenir para controlar la situación, los policías fueron insultados y amenazados.

Después de restablecer el orden, fueron detenidos siete hombres y dos mujeres, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por los presuntos delitos de amenazas y lesiones.