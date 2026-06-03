Pelea de Empleados en Taquería de Torreón Deja a Uno Lesionado por Cuchillo

La pelea entre empleados de una famosa taquería de Torreón dejó a uno con lesiones provocadas por un cuchillo

Pelean empleados de famosa taquería de TorreónFoto: N+

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Una discusión entre empleados en una famosa taquería de Torreón terminó con un herido por cuchillo.

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Pelea de Empleados en Taquería de Torreón Deja a Uno Lesionado