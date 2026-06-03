Detectan 10 Casos de Varicela en Primaria Andres Cárdenas Amaro de Piedras Negras

Después de detectarse 10 casos de varicela en la Primaria del Andres Cárdenas Amaro, la Secretaría de Educación notificó a la Jurisdicción Sanitaria Número 1

La Secretaría de Educación notificó a la Jurisdicción Sanitaria Número 1 sobre 10 casos de varicelaFoto: N+

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Detectan 10 casos de varicela en una primaria de Piedras Negras. La Secretaría de Educación y la Jurisdicción Sanitaria actúan para controlar la situación.

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