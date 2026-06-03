La Secretaría de Educación notificó a la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de Piedras Negras sobre la detección de 10 casos de varicela en la Primaria del Andres Cárdenas Amaro ubicada en el sector Cumbres, situación que ha motivado la implementación inmediata de medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad entre la comunidad estudiantil.

Como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica, personal de salud y autoridades educativas mantienen filtros sanitarios en los accesos al plantel, donde se revisa a los alumnos para detectar posibles lesiones cutáneas asociadas a la varicela, así como la presencia de fiebre o síntomas respiratorios.

Las autoridades señalaron que esta última medida también busca identificar oportunamente cualquier signo que pudiera relacionarse con enfermedades como el sarampión, ante la importancia de mantener una vigilancia constante de padecimientos contagiosos.

La Jurisdicción Sanitaria informó que continuará monitoreando la situación y trabajando de manera coordinada con la institución educativa para contener posibles nuevos contagios.

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¿Qué es la varicela?

Según la Secretaría de Salud y el IMSS, la varicela es una enfermedad viral muy contagiosa causada por el virus varicela-zóster. Se transmite principalmente por contacto directo con las ampollas de una persona infectada o por las gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar.