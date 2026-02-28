Copa Mundial de la FIFA 2026 Llegará a Veracruz: ¿Cuándo y Dónde se Podrá Ver el Trofeo?

Se acerca la copa mundial de la FIFA 2026, es por ello que te compartimos todos los detalles sobre la tan esperada gira del trofeo, mismo que visitará distintos estados de México, incluyendo Veracruz. En N+ te dejamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

La gira del trofeo de la copa mundial de la FIFA hará 38 paradas en los que incluye Canadá, México y Estados Unidos; esta gira ya comenzó, siendo su primer parada en la Ciudad de México, desde el pasado 26 de febrero. Partiendo de ahí, se desplazará hacia otras grandes ciudades como Boca del Río, Veracruz.

El trofeo podrá ser visitado en el estado de Veracruz durante su gira, los próximos 6 y 7 de marzo del 2026, para que los fanáticos puedan observar un objeto crucial en este deporte.

¿En qué ciudades de México se podrá ver la copa mundial de la FIFA 2026?

26 y 27 de febrero: Ciudad de México

Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro Del 14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

21 y 22 de marzo: Chichén Itzá 21-22 de marzo: Mérida

Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural )

¿Dónde estará la copa mundial de la FIFA 2026 en Veracruz?

La copa mundial de la FIFA 2026 estará en Veracruz, los días 6 y 7 de marzo en el WTC ubicado en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Para poder acceder a conocerlo en persona, deberás registrarte a través de la plataforma oficial.

Además de visitar México, el trofeo recorrerá Estados Unidos a partir del 24 de marzo, siendo su primera parada en Los Ángeles. Durante el trayecto, visitará las ciudades anfitrionas y otros diez mercados importantes. La gira continuará por Canadá, a partir del 10 de abril, partiendo desde Vancouver.

