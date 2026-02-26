¿Por Qué Cancelaron la Copa Mundial de Clavados del World Aquatics en Zapopan, Jalisco?

La parada de la Copa Mundial de Clavados, programada del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco, fue cancelada oficialmente. Lo anterior se dio a conocer a través de la cuenta de X del World Aquatics.

De acuerdo con el World Aquatics, esta decisión se tomó en consulta con la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, en la que se analizó minuciosamente la situación que enfrenta el estado.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



¿Por qué cancelaron la Copa Mundial de Clavados en Zapopan?

Autoridades explicaron que la parada programada del 5 al 8 de marzo, en Zapopan, quedó cancelada por seguridad y protección a todos los participantes del evento, ya que desde el 22 de febrero se vive una ola de violencia en diferentes puntos de Jalisco, esto tras el abatimiento de ‘El Mencho’.

La seguridad y protección de todos los participantes en los eventos de World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad [...] World Aquatics espera poder contar con una futura parada de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan World Aquatics

