Cancelan Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, Jalisco

Este jueves, 26 de febrero de 2026, se dio a conocer que la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, así como el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, decidió cancelar la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan.

Noticia relacionada: Mundial 2026: FIFA Ratifica a Jalisco como Sede para el Repechaje.

Violencia en Jalisco ponía en riesgo Copa Mundial de Clavados

La Copa Mundial de Clavados esaba programada del 5 al 8 de marzo de 2026, en Zapopan, sin embargo, la medida se tomó luego de los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en Jalisco, en un operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad.

World Aquatics agradeció a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y a CODE Jalisco por su trabajo en la preparación del evento, así como por su estrecha colaboración durante todo el evento.

World Aquatics espera con interés tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan.

Se indicó que la clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos-Súper Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, se basará en los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados Acuáticos en Montreal.

Noticia relacionada: ¿Por Qué Cancelaron la Copa Mundial de Clavados del World Aquatics en Zapopan, Jalisco?

"Delegaciones se negaron a venir": Alcalde de Zapopan

Al respecto, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, confirmó la cancelación del Mundial de Clavados e indicó que las delegaciones se negaron a venir a México para el evento.

Como es un campeonato que viene mucha gente de otros países, pues obviamente se respeta y pues se negaron las delegaciones a venir. Yo creo que si deciden las delegaciones no venir, no puede haber la competencia.

El alcalde aseguró que respecto al Mundial no se cancela ningun evento "pero no se suspende nada, en el caso del Mundial"

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar

