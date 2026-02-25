Mundial 2026: FIFA Ratifica a Jalisco como Sede para el Repechaje

Luego de la ola de violencia que se registró en México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, surgieron dudas sobre si México podía otorgar las garantías necesarias para los partidos del repechaje rumbo al Mundial 2026 que se disputarán en el mes de marzo en Jalisco y Nuevo León. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó este miércoles que no contempla trasladar de México el torneo de repesca para la Copa del Mundo.

"No, nadie tiene que mover nada. Estamos en contacto constante con la presidencia de México, con las autoridades. Tenemos plena confianza en las autoridades de México, en la presidenta (Claudia) Sheinbaum y en su equipo y los apoyamos totalmente", declaró a la prensa Infantino, en el nuevo museo de la FIFA en Miami, Florida.

Por supuesto, estamos monitoreando la situación, pero tenemos plena confianza en que todo saldrá muy bien -Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El mandatario del máximo organismo del futbol a nivel mundial ya había mencionado el pasado martes 24 de febrero que había "tranquilidad" con tener a México como una de las tres sedes mundialistas, junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Por qué se dudaba sobre la seguridad para los partidos del repechaje mundialista en Jalisco?

Las preocupaciones sobre la seguridad en el país, especialmente en la sede de Guadalajara, se intensificaron en los últimos días por los incidentes violentos que se registraron tras la muerte de uno de los principales capos del narcotráfico mexicano. Vehículos incendiados, comercios cerrados y bloqueos carreteros, paralizaron a varias entidades parte del país el domingo 22 de febrero, como respuesta a la muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

Las selecciones que viajarán a México para disputar los compromisos del repechaje intercontinental son: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam, quienes buscarán los últimos boletos del 23 al 31 de marzo.

"Vivimos en un mundo en el que pasan cosas, cosas buenas y cosas malas, suceden situaciones. No vivimos en la luna. Vivimos aquí, así que tenemos que afrontarlo, tenemos que lidiar con ello", dijo Infantino sobre los incidentes violentos que se registraron en territorio mexicano.

México es un país futbolero y los mexicanos, las autoridades pero también la gente, harán todo lo posible para asegurarse de que el Mundial y el repechaje, que se jugará dentro de un mes, sean una fiesta del fútbol -Gianni Infantino, presidente de la FIFA

