Cuando Te Despiden: ¿Qué te Pagan y Cuánto Te Toca de Indemnización Según la LFT 2026 en México?

Ya sea por despido laboral justificado o injustificado, la Ley Federal del Trabajo 2026 establece a qué tienes derecho si te corren de tu trabajo

A qué tengo derecho si me despiden cuánto me toca d indemnización según la LFT 2026 en MéxicoLas personas tienen varios derechos que se deben cumplir por despido justificado o injustificado en México. Foto: Cuartoscuro

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