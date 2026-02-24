Gianni Infantino Revela que Está "Muy tranquilo" con México como Sede del Mundial

El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, dio a conocer que mantiene total confianza y "calma" respecto a la capacidad de México para co-organizar la Copa Mundial 2026.

Así lo expresó en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema tras los hechos violentos que se desataron el domingo en buena parte de México tras ser abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ​"El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Video relacionado: Faitelson Dice Que lo que Ocurre en EUA Está Afectando al Mundial 2026, pero la FIFA Se Frota las Manos

Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular

Puntos medulares de confianza de Infantino en México

Seguridad y Garantías: Luego de la reciente ola de violencia en Guadalajara por la caída de "El Mencho", Infantino y la FIFA reafirmaron su "plena confianza" en las autoridades mexicanas, al asegurar que existen todas las garantías de seguridad para el torneo.

El Estadio Azteca como "Catedral": Infantino ha descrito al Estadio Azteca como el "Vaticano del futbol", destacando su mística histórica al ser el primer estadio en albergar tres aperturas mundialistas.

Frenesí por boletos: El titular de la FIFA ha celebrado el "frenesí" por la venta de boletos para el Mundial 2026, afirmando que la demanda es histórica y que prácticamente todas las localidades están "agotadas" debido al interés masivo en los tres países anfitriones.

México es junto a Estados Unidos y Canadá una de las tres sedes del Mundial de futbol , que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos .

una de las , que . Infantino no había opinado del tema hasta el momento, pero lo hizo en su llegada a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

Esto sucede luego de la inquietud manifestada en redes sociales, porque, además de ser sedes de la Copa del Mundo, Guadalajara y Monterrey albergarán los partidos de repechaje, entre el 26 y 31 de marzo próximos, que definirán los últimos cupos para el evento.

México asegura que la seguridad para el Mundial 2026 está garantizada

Después de los acontecimientos del fin de semana en varias partes del país, Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, y Samuel García, gobernador del de Nuevo León, se pronunciaron para subrayar que la seguridad está garantizada.

"Existen todas las garantías de seguridad, todas. No hay ningún riesgo", afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina de este martes 24 de febrero de 2026.

En Guadalajara, Lemus anunció la vuelta a clases a partir de este miércoles, luego del 'código rojo' que se implementó el domingo para "la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo".

En Monterrey, el gobernador Samuel García puso en marcha la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", una iniciativa que busca, junto con la iniciativa privada, fortalecer la estructura del estado y proyectarla hacia el mundo.

Además del repechaje, estas dos ciudades albergarán cuatro partidos de la justa mundialista cada una. Ciudad de México, la otra sede del país recibirá cinco partidos de la Copa Mundial 2026.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI