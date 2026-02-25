¿Dónde y a Qué Hora Ver el Partido Amistoso México vs. Islandia?

Este miércoles 25 de febrero de 2026 la Selección Mexicana de futbol disputará un partido amistoso ante Islandia.

El encuentro que será el primero de preparación del año que se juega en territorio mexicano, se realizará en el Estadio La Corregidora, en Querétaro.

La intención de este juego es afinar los detalles, previo al arranque de la Copa del Mundo.

Horario:

El horario para el México vs. Islandia es a las 20:00 horas.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro lo puedes ver en televisión abierta por Televisa en Canal 5.

por en También puedes ver la transmisión en TUDN y en ViX.

Convocados

Para este encuentro los convocados de la Selección Nacional de México son:

Porteros:

Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

Defensas:

Israel Reyes - América

Richard Ledezma - Chivas

Diego Campillo - Chivas

Víctor Guzmán - Rayados

Jesús Garza - Tigres

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

Medios:

Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Brian Gutiérrez - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Marcel Ruiz - Toluca

Delanteros:

Efraín Álvarez - Chivas

Roberto Alvarado - Chivas

Armando González - Chivas

Guillermo Martínez - Pumas

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ