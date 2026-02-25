¿Dónde y a Qué Hora Ver el Partido Amistoso México vs. Islandia?
Este miércoles 25 de febrero la Selección Mexicana de futbol disputará un partido amistoso ante su similar de Islandia en Querétaro
Este miércoles 25 de febrero de 2026 la Selección Mexicana de futbol disputará un partido amistoso ante Islandia.
El encuentro que será el primero de preparación del año que se juega en territorio mexicano, se realizará en el Estadio La Corregidora, en Querétaro.
La intención de este juego es afinar los detalles, previo al arranque de la Copa del Mundo.
Horario:
El horario para el México vs. Islandia es a las 20:00 horas.
¿Dónde ver el partido?
- El encuentro lo puedes ver en televisión abierta por Televisa en Canal 5.
- También puedes ver la transmisión en TUDN y en ViX.
Convocados
Para este encuentro los convocados de la Selección Nacional de México son:
Porteros:
- Ángel Malagón - América
- Raúl Rangel - Chivas
- Carlos Acevedo - Santos
Defensas:
- Israel Reyes - América
- Richard Ledezma - Chivas
- Diego Campillo - Chivas
- Víctor Guzmán - Rayados
- Jesús Garza - Tigres
- Everardo López - Toluca
- Jesús Gallardo - Toluca
Medios:
- Erick Sánchez - América
- Alexis Gutiérrez - América
- Brian Gutiérrez - Chivas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Carlos Rodríguez - Cruz Azul
- Denzell García - FC Juárez
- Marcel Ruiz - Toluca
Delanteros:
- Efraín Álvarez - Chivas
- Roberto Alvarado - Chivas
- Armando González - Chivas
- Guillermo Martínez - Pumas
Con información de N+
