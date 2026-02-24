Discurso de Trump por Estado de la Unión 2026: Frases Destacadas del Mensaje Desde el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su primer discurso oficial sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato este martes 24 de febrero de 2026, ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio.

Los espectadores han estado atentos a los momentos virales y frases que han definido su discurso; en N+ te presentamos las frases más destacadas del Estado de la Unión 2026 de Donald Trump.

Así inició Trump su Estado de la Unión 2026

Trump en la tribuna comenzó su discurso del Estado de la Unión y lo hizo diciendo:

Nuestra nación ha regresado, es mejor, más rica y fuerte que nunca. Esta es la época dorada de Estados Unidos. Nuestros enemigos están aterrados y nos respetan como nunca antes

Trump y la caída de uno de los líderes de los cárteles más siniestros de todos

Video. "Hemos Derrocado a Uno de los Líderes de los Cárteles Más Siniestro": Trump sobre ‘El Mencho’

El presidente Donald Trump dijo:

Hemos derrocado a uno de los líderes de los cárteles más siniestros

Así habló sobre los cárteles y el fentanilo:

Durante años, grandes extensiones de territorio en nuestra región, incluyendo extensas zonas de México han estado controladas por cárteles de la droga. Por eso designé a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y declaré el fentanilo como arma de destrucción masiva. Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido la entrada de cantidades récord de drogas a nuestro país, y prácticamente hemos detenido por completo su ingreso por agua o mar.

Trump describe detención de Nicolás Maduro

Video. "Una Victoria Colosal": Así Describió Donald Trump la Detención de Nicolás Maduro en Venezuela

Medalla al militar, Eric Slover, por la operación en la detención de Nicolás Maduro. Foto: X @KALB

En su discurso del Estado de la Unión, Donald Trump celebró la operación en la que logró la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abrumaron todas las defensas y derrotaron por completo al enemigo, para poner fin al régimen del dictador Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia estadounidense. Esta fue una victoria absolutamente colosal para la seguridad de Estados Unidos, y también abre un nuevo y brillante comienzo para el pueblo de Venezuela

Además, entregó la Medalla de Honor del Congreso al suboficial mayor Eric Slover, uno de los héroes de la operación militar estadounidense en Venezuela.

Trump afirma que frontera estadounidense es "la más fuerte y segura"

Donald Trump habló de inmigración, uno de los temas más importantes de su campaña. Elogió el progreso que, según afirma, ha logrado su administración para frenar la inmigración ilegal y el fentanilo que cruza la frontera.

Después de cuatro años en los que millones y millones de inmigrantes ilegales cruzaron nuestras fronteras sin ningún tipo de control, ahora tenemos la frontera más fuerte y segura de la historia de Estados Unidos. El flujo de fentanilo mortal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56% en un año

Aparece equipo masculino de hockey de Estados Unidos

Video. Equipo de Hockey Masculino Entra al Congreso Durante Mensaje de Donald Trump

Equipo de hockey de Estados Unidos en el Capitolio. Foto: Casa Blanca

Estamos ganando tanto que no estamos acostumbrados

El presidente Donald Trump mencionó que Estados Unidos estaba ganando tanto y de inmediato dio la bienvenida al equipo masculino de hockey de Estados Unidos, ganadores de la mellada de oro olímpico, acapararon las miradas y los aplausos al asistir al discurso de Trump sobre el Estado de la Unión.

Trump anunció que otorgaría a Connor Hellebuyck, portero del equipo, el máximo honor civil: la Medalla Presidencial de la Libertad. Hellebuyck realizó 41 atajadas en el partido de la victoria por el oro contra Canadá.

Inflación en niveles récord

Trump criticó a los demócratas por votar en contra de recortes de impuestos masivos, “realmente importantes y muy necesarios".

El gobierno de Biden y sus aliados en el Congreso nos dieron la peor inflación en la historia de nuestro país. Pero en 12 meses, mi gobierno ha reducido la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de cinco años, y en los últimos tres meses de 2025 bajó al 1.7%

Trump habla de aranceles

Trump atribuyó a los aranceles la "impresionante recuperación económica" y calificó de "muy desafortunada" la decisión de la Corte Suprema. El presidente atribuyó a sus aranceles lo que denominó una "impresionante recuperación económica" y calificó de "muy desafortunada" la decisión de la Corte Suprema, que anuló muchos de ellos, mientras cuatro de los jueces se sentaban frente a él.

La buena noticia es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo que ya alcanzaron. Sabiendo que la facultad legal que yo, como presidente, tengo para alcanzar un nuevo acuerdo podría ser mucho peor para ellos, y por lo tanto, continuarán trabajando por el mismo camino exitoso que habíamos negociado antes de la desafortunada intervención de la Corte Suprema

El Tribunal Supremo dictaminó el 20 de febrero que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales, lo que significa que no tiene la autoridad para imponer unilateralmente aranceles globales amplios bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Trump promete reducir "costo exorbitante de la atención médica"

Trump habló de los costos de la atención médica. Afirma que se enfrenta a "uno de los mayores fraudes de nuestros tiempos: el costo exorbitante de la atención médica".

Él atribuyó los altos costos a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), afirmando que las aseguradoras han utilizado estas políticas para enriquecerse.

El presidente afirmó que impulsará la transparencia en los precios de la atención médica y pondrá fin al "costo exageradamente inflado de los medicamentos recetados". Añadió que otros presidentes fueron "pura palabrería y nada de acción".

También estoy poniendo fin al costo desorbitado de los medicamentos recetados. Otros presidentes lo intentaron, pero nunca pudieron. Fueron puras palabras y nada de acción, pero yo lo logré



Trump anuncia la guerra contra el fraude

Video. Donald Trump Declara la "Guerra contra el Fraude" en Minnesota: "No Estamos Jugando"

El vicepresidente J.D. Vance encabezará una "guerra contra el fraude". Ha recibido la tarea de erradicar el fraude que termina costando a los contribuyentes estadounidenses miles de millones de dólares. Si logramos encontrar suficiente fraude, tendremos un presupuesto equilibrado de la noche a la mañana

Afirmó que hay "corrupción que está saqueando a Estados Unidos" en cuatro estados liderados por los demócratas: Minnesota, California, Massachusetts y Maine.

Trump presenta Ley Delilah, indocumentados no tengan licencia de conducir

Video. Trump Critica a Indocumentados y Presentará Ley para que No Puedan Obtener Licencia de Conducir

El presidente Donald Trump aseguró que presentará la “Ley Delilah”, con la cual se busca que ningún indocumentado pueda recibir la licencia de conducir en cualquier estado de la nación.

Dalilah Coleman es llevada en brazos mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters

Muchos, si no la mayoría, de los inmigrantes ilegales no hablan inglés y no pueden leer ni siquiera las señales de tránsito más básicas. Es por eso que, esta noche, hago un llamado al Congreso para que apruebe lo que llamaremos la Ley Dalilah. que prohíbe a cualquier estado otorgar licencias de conducir comerciales a inmigrantes ilegales





Trump habla de proteger a estadounidenses no a los sin documentos

El presidente pidió a los miembros del Congreso que se pusieran de pie si estaban de acuerdo con su declaración de que el primer deber del gobierno de Estados Unidos es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a quienes se encuentran en el país sin documentos.

Los republicanos se pusieron de pie y aplaudieron, mientras que los demócratas, en general, no lo hicieron. Trump dijo que quienes no se pusieran de pie deberían estar "avergonzados".

Deberían estar avergonzados de sí mismos, no de ponerse de pie. Nunca podemos olvidar que muchos en esta sala no solo permitieron la invasión fronteriza antes de que yo me involucrara, sino que, de hecho, lo volverían a hacer si tuvieran la oportunidad

Trump habla sobre personas trans en Estados Unidos

Video. ¿Qué Dijo Donald Trump sobre las Personas Trans en Estados Unidos?

Seguramente todos podemos estar de acuerdo en que a ningún Estado se le puede permitir arrancar a los niños de los brazos de sus padres y transferirlos a un nuevo género contra la voluntad de los padres, ¡debemos prohibirlo y prohibirlo ahora!



Trump rinde homenaje a Charlie Kirk

Erika Kirk, viuda del activista conservador asesinado Charlie Kirk, hace un gesto durante el discurso del Estado de la Unión 2026. Foto: Reuters

Durante una parte de su discurso Trump rindió homenaje a Charlie Kirk, de quien dijo que fue "martirizado" por sus creencias.

Me enorgullece mucho decir que, durante mi mandato, tanto los primeros cuatro años como, en particular, este último año, ha habido una tremenda renovación en la religión, la fe, el cristianismo y la creencia en Dios. Esto es especialmente cierto entre los jóvenes, y gran parte de ello se debió a mi gran amigo, Charlie Kirk, una gran persona



¿Qué es el Estado de la Unión?

Este martes 24 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump ha pronunciado su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos. Se trata del mensaje anual en el que el mandatario estadounidense informa el estado general del país y las prioridades legislativas y de gobierno ante los congresistas.

Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión 2026. Foto: Reuters

Primer Estado de la Unión de la segunda administración de Trump

Este es el primer discurso del Estado de la Unión de la segunda administración de Trump, y generalmente los presidentes se enfocan en los logros alcanzados durante su gobierno.

En su agenda, Trump se ha enfocado en el endurecimiento de la política migratoria, que va desde megaoperativos de ICE y despliegue de elementos militares en ciudades santuario, deportaciones masivas, así como tarifas arancelarias a decenas de países.

Llega en medio de agudas tensiones con Irán, sin un acuerdo para la paz entre Rusia y Ucrania, y con la junta de paz como su apuesta para supervisar el alto al fuego en Gaza y futuros conflictos.

El discurso sobre el Estado de la Unión 2026 ocurre a menos de 9 meses de las elecciones intermedias, en las que se renovará el Congreso, lo que podría ser definitorio para que el presidente pueda ejecutar sus objetivos el resto de su mandato.

Trump bate récord como el discurso más largo



En 2026, Donald Trump utilizó 5 mil 500 palabras, de esta forma bate el récord como el discurso del Estado de la Unión más largo, habló desde las 20:11:49 hasta 21:59:27 horas.

Tomó la palabra durante casi dos horas esta noche y estableció el referente para el discurso sobre el Estado de la Unión más largo desde al menos 1964, superando al anterior poseedor del récord, el presidente Bill Clinton, en su mensaje del año 2000.

Con información de N+

