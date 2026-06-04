Localizan Cuerpo de Mujer Debajo del Puente Del Diablo en el Río Santiago

Gracias a reportes, fue localizado el cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición, debajo del "Puente del Diablo", a un costado del río Santiago

Fue localizado el cuerpo de una mujerFoto: N+

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Impactante hallazgo en Jalisco: encuentran cuerpo de mujer en descomposición bajo el Puente del Diablo. Autoridades investigan posibles causas

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