Localizan Cuerpo de Mujer Debajo del Puente Del Diablo en el Río Santiago

Una mujer sin vida, en avanzado estado de descomposición, fue localizada debajo del Puente del Diablo en Jalisco

Varios reportes realizados al número de emergencias alertaban de lo que parecía ser una silueta humana al interior de la barranca, a un costado del río Santiago.

Paramédicos de la Cruz Roja del municipio de Zapotlanejo acudieron hasta el Puente Río Grande Santiago, sobre la carretera libre a Zapotlanejo, y lograron observar, a una profundidad estimada de 40 metros, la vestimenta de una mujer. De inmediato solicitaron apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos de Tonalá para descender hasta el punto señalado. Al bajar confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer. Por su avanzado estado de descomposición fue imposible para el personal médico determinar la edad, así como señas particulares.

Miguel González, Coordinador de Cruz Roja Zapotlanejo, declaró: “Arribamos al lugar y efectivamente, al parecer, se trata de una persona femenina, la misma ya con varios días de evolución, aproximadamente 10, 12 días de evolución.”

Agregó: “Se trabaja coordinadamente con Bomberos de Tonalá, Protección Civil Municipal, Zapotlanejo y Cruz Roja, con equipo de cuerdas y sistemas para poder recuperar el cuerpo.”

¿Qué investigan las autoridades tras el hallazgo en el puente vehicular?

Elementos de la Fiscalía de Jalisco acudieron también al lugar para iniciar con las primeras investigaciones acerca de la muerte de la víctima. Sobre la barrera de contención del puente vehicular se localizaron presuntas manchas de sangre, aunque hasta el momento se desconoce si son parte del mismo suceso, ya que, a decir de habitantes de colonias aledañas, los accidentes son comunes en la zona, principalmente en motociclistas.