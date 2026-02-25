Isaac del Toro Asciende al Segundo Lugar del Ranking de la UCI

Luego de obtener la victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que finalizó en Abu Dhabi, el ciclista mexicano Isaac del Toro, ha conseguido escalar posiciones en el ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional), colocándose en la segunda posición.

El mexicano arrancó la temporada 2026 de manera espectacular y ahora se ubica segundo en la clasificación que es actualmente liderada por el esloveno Tadej Pogacar, quien acumula 11255 puntos. Del Toro, oriundo de Ensenada, Baja California, le sigue con 6224 unidades, mientras que el tercer lugar lo ocupa el danés Jonas Vingegaard, quien suma 5724 puntos.

Isaac del Toro hizo historia en Emiratos Árabes Unidos

Isaac del Toro se consagró campeón del UAE Tour 2026, en donde su equipo UAE Emirates Team, era el local y el mexicano llegaba como la figura central. El originario de Baja California hizo historia al convertirse en el primer ciclista mexicano en ganar la clasificación general de una carrera del UCI WorldTour.

Isaac del Toro se consolidó con su primera competencia por etapas de la máxima categoría del ciclismo mundial. Vencedor de la primera etapa, el pasado lunes 16 de febrero, y de la jornada decisiva del sábado 21 de febrero, en la cima del Jebel Hafeet, "El Torito", de 22 años, se acerca en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, el líder en el equipo UAE, quien estuvo ausente en esta edición.

Por si fuera poco, el ciclista mexicano se convirtió este domingo en el ganador más joven de la historia del UAE Tour, con 22 años, 2 meses y 26 días. El récord pertenecía a su compañero de equipo Tadej Pogacar: 22 años, 5 meses y 6 días en 2021.

Es realmente especial, sinceramente, ganar mi primera carrera por etapas del WorldTour. Estoy supercontento con los chicos; me ayudaron muchísimo. No puedo estar más orgulloso. -Isaac del Toro

