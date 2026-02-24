Portugal Evalúa Partido Amistoso contra México Tras Violencia Por Muerte de "El Mencho"

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el marco del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo, encuentro de preparación para el Mundial de 2026.

Desde el primer momento, la Federación Portuguesa se sintió honrada por la invitación.

La federación de Portugal también espera con gran expectación este partido, dada su importancia simbólica en la preparación de la Selección Nacional, reconociendo la trascendencia histórica del momento y el valor competitivo que representa.

Sin embargo, los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF.

Nota relacionada: Presidente de la FIFA Dice que Está "Muy tranquilo" con México como Sede del Mundial

En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclararon que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Por lo que, hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios.

Faitelson Duda Que México Pueda Garantizar la Seguridad para Asistentes

Seguridad de sus jugadores es prioridad

La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y la Federación Mexicana de Fútbol han declarado que es su deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Por el momento, la fecha y la sede del partido permanecen sin cambios.

Historias recomendadas: